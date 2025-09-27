Il Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) viene pubblicato mensilmente da IHS Markit sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi sui responsabili degli acquisti impiegati nelle aziende manifatturiere.

L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di rispondere a varie domande sulle condizioni aziendali, l'occupazione, i prezzi, le scorte, ecc. Sulla base dei dati ricevuti, viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Ciò deriva dalla somma della percentuale di aziende che segnalano un miglioramento e dalla metà della percentuale di quelle che segnalano nessun cambiamento nella situazione.

Questo indice ha un valore di riferimento di 50,0. Quando l'indice è al di sopra di questa soglia, indica che c'è un'espansione del settore industriale. Quando l'indice è al di sotto della soglia, indica che c'è una contrazione del settore industriale.

Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali non sono soggetti a revisione dopo la loro prima pubblicazione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti se necessario a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.

I responsabili degli acquisti sono considerati tra i primi a vedere cambiamenti nei sentimenti del settore e pertanto il PMI è considerato caratterizzato da un numero principale e per fornire approfondimenti su altri fattori economici chiave come il PIL, l'inflazione, l'occupazione, ecc.

Nel caso in cui il valore pubblicato sia superiore a quello previsto, si potrebbe presumere un apprezzamento dell'euro. Nel caso in cui il valore pubblicato sia inferiore a quello previsto, si potrebbe presumere che l'euro sarà deprezzato e le quotazioni dell'euro si muoveranno di conseguenza.

Ultimi valori: