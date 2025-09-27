CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 50.4 47.2
49.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
47.4
50.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) viene pubblicato mensilmente da IHS Markit sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi sui responsabili degli acquisti impiegati nelle aziende manifatturiere.

L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di rispondere a varie domande sulle condizioni aziendali, l'occupazione, i prezzi, le scorte, ecc. Sulla base dei dati ricevuti, viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Ciò deriva dalla somma della percentuale di aziende che segnalano un miglioramento e dalla metà della percentuale di quelle che segnalano nessun cambiamento nella situazione.

Questo indice ha un valore di riferimento di 50,0. Quando l'indice è al di sopra di questa soglia, indica che c'è un'espansione del settore industriale. Quando l'indice è al di sotto della soglia, indica che c'è una contrazione del settore industriale.

Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali non sono soggetti a revisione dopo la loro prima pubblicazione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti se necessario a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.

I responsabili degli acquisti sono considerati tra i primi a vedere cambiamenti nei sentimenti del settore e pertanto il PMI è considerato caratterizzato da un numero principale e per fornire approfondimenti su altri fattori economici chiave come il PIL, l'inflazione, l'occupazione, ecc.

Nel caso in cui il valore pubblicato sia superiore a quello previsto, si potrebbe presumere un apprezzamento dell'euro. Nel caso in cui il valore pubblicato sia inferiore a quello previsto, si potrebbe presumere che l'euro sarà deprezzato e le quotazioni dell'euro si muoveranno di conseguenza.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.4
47.2
49.8
lug 2025
49.8
48.1
48.4
giu 2025
48.4
50.9
49.2
mag 2025
49.2
49.9
49.3
apr 2025
49.3
45.2
46.6
mar 2025
46.6
46.6
47.4
feb 2025
47.4
47.7
46.3
gen 2025
46.3
47.8
46.2
dic 2024
46.2
44.4
44.5
nov 2024
44.5
45.1
46.9
ott 2024
46.9
46.9
48.3
set 2024
48.3
50.0
49.4
ago 2024
49.4
48.8
47.4
lug 2024
47.4
46.4
45.7
giu 2024
45.7
44.5
45.6
mag 2024
45.6
46.1
47.3
apr 2024
47.3
49.0
50.4
mar 2024
50.4
49.7
48.7
feb 2024
48.7
51.0
48.5
gen 2024
48.5
46.1
45.3
dic 2023
45.3
44.6
44.4
nov 2023
44.4
45.8
44.9
ott 2023
44.9
46.0
46.8
set 2023
46.8
44.9
45.4
ago 2023
45.4
44.1
44.5
lug 2023
44.5
44.8
43.8
giu 2023
43.8
46.3
45.9
mag 2023
45.9
48.9
46.8
apr 2023
46.8
52.0
51.1
mar 2023
51.1
51.2
52.0
feb 2023
52.0
49.4
50.4
gen 2023
50.4
48.4
48.5
dic 2022
48.5
47.4
48.4
nov 2022
48.4
47.3
46.5
ott 2022
46.5
48.1
48.3
set 2022
48.3
48.2
48.0
ago 2022
48.0
49.7
48.5
lug 2022
48.5
51.4
50.9
giu 2022
50.9
53.2
51.9
mag 2022
51.9
55.2
54.5
apr 2022
54.5
57.1
55.8
mar 2022
55.8
58.4
58.3
feb 2022
58.3
60.2
58.3
gen 2022
58.3
63.0
62.0
dic 2021
62.0
62.1
62.8
nov 2021
62.8
60.5
61.1
ott 2021
61.1
60.4
59.7
set 2021
59.7
60.7
60.9
ago 2021
60.9
61.4
60.3
lug 2021
60.3
62.4
62.2
