Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|50.4
|47.2
|
49.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|47.4
|
50.4
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) viene pubblicato mensilmente da IHS Markit sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi sui responsabili degli acquisti impiegati nelle aziende manifatturiere.
L'indagine si svolge nella seconda metà del mese. Ai partecipanti al sondaggio viene chiesto di rispondere a varie domande sulle condizioni aziendali, l'occupazione, i prezzi, le scorte, ecc. Sulla base dei dati ricevuti, viene calcolato un indice di diffusione per ogni variabile. Ciò deriva dalla somma della percentuale di aziende che segnalano un miglioramento e dalla metà della percentuale di quelle che segnalano nessun cambiamento nella situazione.
Questo indice ha un valore di riferimento di 50,0. Quando l'indice è al di sopra di questa soglia, indica che c'è un'espansione del settore industriale. Quando l'indice è al di sotto della soglia, indica che c'è una contrazione del settore industriale.
Gli indici sono destagionalizzati. I dati originali non sono soggetti a revisione dopo la loro prima pubblicazione. I dati destagionalizzati, d'altra parte, possono essere rivisti se necessario a causa di fattori di destagionalizzazione aggiornati.
I responsabili degli acquisti sono considerati tra i primi a vedere cambiamenti nei sentimenti del settore e pertanto il PMI è considerato caratterizzato da un numero principale e per fornire approfondimenti su altri fattori economici chiave come il PIL, l'inflazione, l'occupazione, ecc.
Nel caso in cui il valore pubblicato sia superiore a quello previsto, si potrebbe presumere un apprezzamento dell'euro. Nel caso in cui il valore pubblicato sia inferiore a quello previsto, si potrebbe presumere che l'euro sarà deprezzato e le quotazioni dell'euro si muoveranno di conseguenza.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress