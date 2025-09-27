CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Produttore Italia (PPI) a/a (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 1.6% 4.3%
2.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.1%
1.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) a/a attua il riconoscimento sia dei prezzi di produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno che dei prezzi di produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri, pertanto è l'indice che misura le variazioni nel tempo dei prezzi alla produzione che si formano nella prima fase di commercializzazione.

Il PPI può presentare diverse variazioni percentuali degli indici a seconda del periodo di calcolo. Il PPI a/a è considerato la variazione tendenziale, cioè la variazione rispetto allo stesso mese ma all'anno precedente.

L'indice è calcolato in Italia dall'ISTAT sulla base delle norme europee e copre i seguenti settori industriali secondo la classificazione ATECO 2002: Estrazione e trasporto; Produzione; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Approvvigionamento idrico, fognario, gestione dei rifiuti e attività di bonifica. Gli articoli del prodotto sono aggregati secondo la gerarchia ATECO, ovvero categorie, classi, gruppi, divisioni e sezioni, nonché sono distinti tra beni durevoli di consumo, beni di consumo non durevoli, beni strumentali, beni intermedi ed energia.

I prezzi sono registrati a condizioni «franco fabbrica» (o di magazzino) al netto dell'IVA. La serie di dati include informazioni sui prezzi su 1.102 articoli di prodotto raccolti da un campione di 3.667 aziende, con un totale di circa 12.600 osservazioni per ogni mese.

Per ogni aggregato viene determinato un peso in base al valore delle vendite fatturate sul mercato interno, come determinato dall'ISTAT nell'indagine sul conto economico 2000.

Una lettura PPI su anno superiore alle attese può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Produttore Italia (PPI) a/a (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
1.6%
4.3%
2.4%
giu 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
mag 2025
1.7%
0.2%
2.6%
apr 2025
2.6%
6.6%
3.9%
mar 2025
3.9%
10.3%
6.2%
feb 2025
6.2%
4.8%
4.4%
gen 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
dic 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
nov 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
ott 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
set 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
ago 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
lug 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
giu 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
mag 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
apr 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
mar 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
feb 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
gen 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
dic 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
nov 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
ott 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
set 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
ago 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
lug 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
giu 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
mag 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
apr 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
mar 2023
3.8%
1.8%
9.6%
feb 2023
9.6%
10.1%
11.1%
gen 2023
11.1%
25.2%
31.7%
dic 2022
31.7%
25.1%
29.4%
nov 2022
29.4%
23.7%
28.0%
ott 2022
28.0%
44.6%
41.7%
set 2022
41.8%
44.2%
40.1%
ago 2022
40.1%
38.6%
36.9%
lug 2022
36.9%
33.5%
34.1%
giu 2022
34.1%
34.7%
34.6%
mag 2022
34.6%
32.1%
35.3%
apr 2022
35.3%
40.0%
36.9%
mar 2022
36.9%
29.7%
32.8%
feb 2022
32.8%
35.0%
32.9%
gen 2022
32.9%
20.7%
22.6%
dic 2021
22.6%
23.8%
22.2%
nov 2021
22.1%
22.1%
20.4%
ott 2021
20.4%
15.0%
13.3%
set 2021
13.3%
12.9%
11.6%
ago 2021
11.6%
10.4%
11.2%
lug 2021
10.4%
10.0%
9.1%
giu 2021
9.1%
9.4%
8.1%
1234
