CPI FOI escl. il tabacco a/a mostra variazioni dei prezzi di beni e servizi, dal punto di vista delle famiglie di operai e impiegati, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie, esclusi i prodotti del tabacco. L'indice è considerato una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

