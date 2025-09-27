CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) FOI escl. Tabacco a/a (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 1.4% 1.3%
1.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.4%
1.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
CPI FOI escl. il tabacco a/a mostra variazioni dei prezzi di beni e servizi, dal punto di vista delle famiglie di operai e impiegati, nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie, esclusi i prodotti del tabacco. L'indice è considerato una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) FOI escl. Tabacco a/a (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.4%
1.3%
1.5%
lug 2025
1.5%
1.5%
1.5%
giu 2025
1.5%
1.7%
1.4%
mag 2025
1.4%
1.5%
1.7%
apr 2025
1.7%
1.4%
1.7%
mar 2025
1.7%
1.4%
1.5%
feb 2025
1.5%
1.2%
1.3%
gen 2025
1.3%
1.1%
1.1%
dic 2024
1.1%
1.0%
1.2%
nov 2024
1.2%
0.7%
0.8%
ott 2024
0.8%
2.6%
0.6%
set 2024
0.6%
1.0%
0.8%
ago 2024
0.8%
2.6%
1.1%
lug 2024
1.1%
2.3%
0.8%
giu 2024
0.8%
2.0%
0.8%
mag 2024
0.8%
1.0%
0.8%
apr 2024
0.8%
1.2%
1.2%
mar 2024
1.2%
0.9%
0.7%
feb 2024
0.7%
-2.5%
0.8%
gen 2024
0.8%
2.1%
0.6%
dic 2023
0.6%
0.6%
0.7%
nov 2023
0.7%
3.6%
1.7%
ott 2023
1.7%
3.3%
5.1%
set 2023
5.1%
6.6%
5.2%
ago 2023
5.2%
4.4%
5.7%
lug 2023
5.7%
6.1%
6.0%
giu 2023
6.0%
6.6%
7.2%
mag 2023
7.2%
6.6%
7.9%
apr 2023
7.9%
8.1%
7.4%
mar 2023
7.4%
8.2%
8.9%
feb 2023
8.9%
9.8%
gen 2023
9.8%
12.3%
11.3%
dic 2022
11.3%
12.2%
11.5%
nov 2022
11.5%
11.6%
11.5%
ott 2022
11.5%
8.9%
8.6%
set 2022
8.6%
8.7%
8.1%
ago 2022
8.1%
8.4%
7.8%
lug 2022
7.8%
7.9%
7.8%
giu 2022
7.8%
6.9%
6.8%
mag 2022
6.8%
6.3%
5.8%
apr 2022
5.8%
6.9%
6.4%
mar 2022
6.4%
6.1%
5.6%
feb 2022
5.6%
4.8%
4.7%
gen 2022
4.7%
4.2%
3.8%
dic 2021
3.8%
4.0%
3.6%
nov 2021
3.6%
3.4%
3.0%
ott 2021
3.0%
2.7%
2.6%
set 2021
2.6%
2.1%
2.1%
ago 2021
2.1%
1.9%
1.9%
lug 2021
1.9%
1.6%
1.4%
