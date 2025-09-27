L'indicatore economico del tasso di disoccupazione in Italia misura la percentuale di disoccupati sulla forza lavoro totale. Un disoccupato è definito come qualcuno di età compresa tra 15 e 74 anni senza lavoro, che ha cercato attivamente un impiego nelle ultime quattro settimane ed è disponibile a iniziare a lavorare entro le prossime due settimane. L'indicatore mese su mese misura una variazione del tasso di disoccupazione nel mese in un dato rispetto al mese precedente. L'indicatore è destagionalizzato.

Le recenti statistiche mostrano che il tasso di disoccupazione può essere più alto in alcune delle regioni del Sud Italia, mentre è più basso nelle regioni situate nel Nord. I tassi di disoccupazione giovanile a livello nazionale sono ancora più alti. Di conseguenza, molti giovani vivono con i loro genitori.

Le tendenze al ribasso hanno un effetto positivo sulla moneta di un paese (eur per quanto riguarda l'Italia), perché gli occupati spendono più soldi e quindi i consumi rappresentano una parte significativa del PIL, quindi i valori più bassi sono presi come positivi per l'EUR (rialzista). L'aumento delle letture comporta la perdita di reddito per gli individui e una maggiore pressione sul governo a causa delle prestazioni sociali, e quindi alti tassi di disoccupazione sono considerati negativi (ribassisti) per l'EUR.

Ultimi valori: