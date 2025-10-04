Il Deficit Pubblico e il Rapporto Prodotto Interno Lordo è un indice molto importante, che riflette la solidità dell'economia e delle finanze di una nazione, in particolare come menzionato nel Patto di Stabilità e Crescita che esiste nell'Unione europea. In questo caso, il PIL rappresenta un parametro (e un indice) della capacità dello stato di sanare il suo debito pubblico attraverso, ad esempio, imposizioni fiscali e relative entrate fiscali. Un Paese quindi in generale potrebbe avere un Debito Pubblico elevato ma anche un PIL elevato (come nel caso degli Stati Uniti) senza necessariamente imbattersi in una situazione di pericolo finanziario, cioè il rischio di insolvenza; il rapporto, e lo sviluppo reciproco, delle due quantità è quindi importante.

Va sottolineato che i parametri di Maastricht che si riferiscono al Debito Pubblico non includono il Debito Pubblico implicito, cioè la promessa di spesa futura per lo stato sociale degli Stati membri, o della spesa sociale, cioè le promesse riguardanti l'assistenza, la salute, le regole per la pensione e le esigenze di quest'ultimo.

Il rapporto tra Disavanzo Pubblico e Prodotto Interno Lordo (Rapporto Debito_Pubblico/PIL in lingua italiana) presenta quattro possibili situazioni in cui il Paese può trovarsi:

Tasso di crescita del PIL < tasso di interesse dei titoli di Stato, con deficit primario in rapporto al PIL cioè: la spesa del Paese supera le entrate, in rapporto al PIL. In questo primo caso, quindi, il rapporto Deficit Pubblico/PIL tende a divergere, cioè ad aumentare all'infinito, mostrando così un rischio di insolvenza nel medio e lungo periodo.

Tasso di crescita del PIL (n) > tasso di interesse dei titoli di Stato (i), tuttavia è ancora presente un disavanzo primario in relazione al PIL. In questo secondo caso il rapporto Disavanzo Pubblico/PIL converge decrescentemente verso un certo valore, che viene chiamato "stato stazionario in lingua italiana", se e solo se, il rapporto tra Government_Deficit/PIL iniziale è maggiore dello "stato stazionario". In questo caso in particolare, per avere un rapporto Deficit Pubblico/PIL che diminuisce, è necessario che il PIL cresca fino al punto di fare la differenza (n) - (i) sufficientemente grande, e anche che il deficit primario debba essere il più piccolo possibile. Pertanto, se il Deficit Pubblico / Rapporto PIL iniziale è inferiore allo stato stazionario, il Deficit Pubblico / Rapporto PIL converge sempre verso lo stato stazionario e sempre più.

Tasso di crescita del PIL (n) < tasso di interesse dei titoli di Stato (i), tuttavia non vi è alcun deficit primario, cioè le entrate sono superiori alla spesa. In questo terzo caso, il rapporto Deficit Pubblico/ PIL diminuisce e svanisce dopo un certo periodo di tempo se, e solo se, il rapporto tra Deficit Pubblico e PIL iniziale è inferiore allo stato stazionario. In questo caso in particolare, per avere un rapporto Deficit Pubblico/PIL in calo, è necessario che la differenza di (n) - (i) sia sufficientemente piccola, e inoltre che le entrate siano sufficientemente grandi. Tuttavia, se il rapporto Deficit Pubblico iniziale/PIL è superiore allo stato stazionario, il rapporto Debito Pubblico/PIL tende ad aumentare all'infinito con un conseguente aumento del rischio di insolvenza.

Il tasso di crescita del PIL > tasso di interesse dei titoli di Stato e c'è un avanzo primario in cui le entrate sono superiori alle spese. In questo caso il rapporto Debito Pubblico/PIL diminuisce rapidamente fino a diventare nullo, eliminando il rischio di insolvenza.

L'elevato deficit pubblico è considerato dannoso per l'economia nazionale. Quindi valori più bassi sono migliori per le quotazioni in euro.

