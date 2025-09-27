CalendarioSezioni

Business Confidence Italia (Italy Business Confidence)

Italia
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
L'indicatore economico Business Confidence riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni di business doing in Italia. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.

L'indice è calcolato sulla base di un campione di 4.000 aziende manifatturiere, edili, del commercio al dettaglio e dei servizi. L'indagine si rivolge alle aziende con 5 o più dipendenti per il settore manifatturiero e a quelle con 3 o più dipendenti per il settore delle costruzioni e dei servizi. I dati vengono raccolti mensilmente, nella prima metà del mese di riferimento.

Una tendenza all'aumento di questo indicatore economico può indicare un aumento degli investimenti delle imprese e quindi ciò può portare a livelli più elevati di produzione.

Per quanto riguarda l'interpretazione del commercio, i dati superiori alle attese dovrebbero essere interpretati come positivi (rialzisti) per l'EUR, mentre i valori inferiori al previsto dovrebbero essere interpretati come negativi (ribassisti) per l'EUR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Business Confidence Italia (Italy Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
87.3
87.5
87.3
ago 2025
87.4
87.9
87.8
lug 2025
87.8
86.8
87.3
giu 2025
87.3
86.0
86.6
mag 2025
86.5
85.7
85.8
apr 2025
85.7
86.4
86.0
mar 2025
86.0
86.8
86.9
feb 2025
87.0
87.8
86.8
gen 2025
86.8
87.0
85.9
dic 2024
85.8
86.2
86.5
nov 2024
86.5
85.5
85.8
ott 2024
85.8
86.0
86.6
set 2024
86.7
87.6
87.0
ago 2024
87.1
86.5
87.6
lug 2024
87.6
86.5
86.9
giu 2024
86.8
89.4
88.2
mag 2024
88.4
85.1
87.7
apr 2024
87.6
91.1
88.4
mar 2024
88.6
89.1
87.5
feb 2024
87.3
87.8
88.1
gen 2024
88.3
94.6
87.3
dic 2023
95.4
96.3
96.6
nov 2023
96.6
96.2
96.1
ott 2023
96.0
97.1
96.4
set 2023
96.4
98.5
97.7
ago 2023
97.8
99.8
99.1
lug 2023
99.3
100.8
100.2
giu 2023
100.3
102.2
101.2
mag 2023
101.4
103.6
102.8
apr 2023
103.0
103.5
104.1
mar 2023
104.2
102.8
103.0
feb 2023
102.8
102.1
102.8
gen 2023
102.7
102.0
101.5
dic 2022
101.4
101.5
102.5
nov 2022
102.5
100.8
100.7
ott 2022
100.4
102.8
101.2
set 2022
101.3
105.5
104.0
ago 2022
104.3
108.4
106.4
lug 2022
106.7
109.8
109.5
giu 2022
110.0
109.8
109.4
mag 2022
109.3
110.3
109.9
apr 2022
110.0
112.0
110.1
mar 2022
110.3
113.8
112.9
feb 2022
113.4
114.7
113.7
gen 2022
113.9
115.8
115.0
dic 2021
115.2
115.7
115.9
nov 2021
116.0
114.2
115.1
ott 2021
114.9
113.4
113.2
set 2021
113.0
114.7
113.2
ago 2021
113.4
115.5
115.2
