Business Confidence Italia (Italy Business Confidence)
|87.3
|87.5
87.3
Precedente
|87.5
87.3
Precedente
L'indicatore economico Business Confidence riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni di business doing in Italia. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.
L'indice è calcolato sulla base di un campione di 4.000 aziende manifatturiere, edili, del commercio al dettaglio e dei servizi. L'indagine si rivolge alle aziende con 5 o più dipendenti per il settore manifatturiero e a quelle con 3 o più dipendenti per il settore delle costruzioni e dei servizi. I dati vengono raccolti mensilmente, nella prima metà del mese di riferimento.
Una tendenza all'aumento di questo indicatore economico può indicare un aumento degli investimenti delle imprese e quindi ciò può portare a livelli più elevati di produzione.
Per quanto riguarda l'interpretazione del commercio, i dati superiori alle attese dovrebbero essere interpretati come positivi (rialzisti) per l'EUR, mentre i valori inferiori al previsto dovrebbero essere interpretati come negativi (ribassisti) per l'EUR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Business Confidence Italia (Italy Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
