L'indicatore economico Business Confidence riflette lo stato generale dell'economia in relazione alle condizioni di business doing in Italia. Può essere utile per analizzare la situazione economica a breve termine.

L'indice è calcolato sulla base di un campione di 4.000 aziende manifatturiere, edili, del commercio al dettaglio e dei servizi. L'indagine si rivolge alle aziende con 5 o più dipendenti per il settore manifatturiero e a quelle con 3 o più dipendenti per il settore delle costruzioni e dei servizi. I dati vengono raccolti mensilmente, nella prima metà del mese di riferimento.

Una tendenza all'aumento di questo indicatore economico può indicare un aumento degli investimenti delle imprese e quindi ciò può portare a livelli più elevati di produzione.

Per quanto riguarda l'interpretazione del commercio, i dati superiori alle attese dovrebbero essere interpretati come positivi (rialzisti) per l'EUR, mentre i valori inferiori al previsto dovrebbero essere interpretati come negativi (ribassisti) per l'EUR.

Ultimi valori: