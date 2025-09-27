CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Fiducia dei Consumatori Italia (Italy Consumer Confidence)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Consumatore
Basso 96.8 96.3
96.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
96.3
96.8
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore economico della Fiducia dei Consumatori è un indice che misura il livello di fiducia dei consumatori nelle attività economiche in Italia.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio su individui di almeno 18 anni di età. Ai partecipanti vengono poste nove domande che consentono di valutare l'ottimismo o il pessimismo dei consumatori. I singoli sono tenuti a fornire valutazioni e aspettative sulla situazione economica generale in Italia, aspettative sulla disoccupazione, valutazioni e aspettative sulla situazione finanziaria delle famiglie, opportunità attuali e future possibilità di risparmio, acquisti di beni durevoli, valutazioni riguardanti il bilancio familiare. I risultati dell'indagine sono destagionalizzati.

Questo indicatore è molto importante perché attraverso di esso è possibile prevedere la spesa dei consumatori, dove questa spesa costituisce una parte importante dell'attività economica totale in Italia. L'ottimismo dei consumatori si riflette in valori elevati di questo indicatore economico.

Per quanto riguarda l'interpretazione nel commercio, i dati superiori alle previsioni dovrebbero essere considerati positivi per l'EUR (rialzista), mentre i dati inferiori alle previsioni dovrebbero essere considerati negativi per l'EUR (ribassista).

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia dei Consumatori Italia (Italy Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
96.8
96.3
96.2
ago 2025
96.2
96.3
97.2
lug 2025
97.2
96.4
96.1
giu 2025
96.1
96.4
96.5
mag 2025
96.5
93.7
92.7
apr 2025
92.7
96.8
95.0
mar 2025
95.0
98.4
98.8
feb 2025
98.8
100.1
98.2
gen 2025
98.2
98.4
96.3
dic 2024
96.3
100.3
96.6
nov 2024
96.6
100.5
97.4
ott 2024
97.4
99.9
98.3
set 2024
98.3
98.8
96.1
ago 2024
96.1
97.9
98.9
lug 2024
98.9
95.8
98.3
giu 2024
98.3
102.5
96.4
mag 2024
96.4
90.2
95.2
apr 2024
95.2
96.6
96.5
mar 2024
96.5
98.5
97.0
feb 2024
97.0
93.1
96.4
gen 2024
96.4
108.0
95.8
dic 2023
106.7
102.6
103.6
nov 2023
103.6
103.5
101.6
ott 2023
101.6
105.9
105.4
set 2023
105.4
106.6
106.5
ago 2023
106.5
107.7
106.7
lug 2023
106.7
106.9
108.6
giu 2023
108.6
105.3
105.1
mag 2023
105.1
105.3
105.5
apr 2023
105.5
104.5
105.1
mar 2023
105.1
102.4
104.0
feb 2023
104.0
101.6
100.9
gen 2023
100.9
100.3
102.5
dic 2022
102.5
94.0
98.1
nov 2022
98.1
92.3
90.1
ott 2022
90.1
96.4
94.8
set 2022
94.8
96.5
98.3
ago 2022
98.3
96.4
94.8
lug 2022
94.8
100.4
98.3
giu 2022
98.3
101.3
102.7
mag 2022
102.7
100.3
100.0
apr 2022
100.0
106.5
100.8
mar 2022
100.8
113.4
112.4
feb 2022
112.4
116.1
114.2
gen 2022
114.2
117.8
117.7
dic 2021
117.7
118.1
117.5
nov 2021
117.5
119.2
118.4
ott 2021
118.4
118.1
119.6
set 2021
119.6
116.5
116.2
ago 2021
116.2
116.0
116.6
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento