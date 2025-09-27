L'indicatore economico della Fiducia dei Consumatori è un indice che misura il livello di fiducia dei consumatori nelle attività economiche in Italia.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio su individui di almeno 18 anni di età. Ai partecipanti vengono poste nove domande che consentono di valutare l'ottimismo o il pessimismo dei consumatori. I singoli sono tenuti a fornire valutazioni e aspettative sulla situazione economica generale in Italia, aspettative sulla disoccupazione, valutazioni e aspettative sulla situazione finanziaria delle famiglie, opportunità attuali e future possibilità di risparmio, acquisti di beni durevoli, valutazioni riguardanti il bilancio familiare. I risultati dell'indagine sono destagionalizzati.

Questo indicatore è molto importante perché attraverso di esso è possibile prevedere la spesa dei consumatori, dove questa spesa costituisce una parte importante dell'attività economica totale in Italia. L'ottimismo dei consumatori si riflette in valori elevati di questo indicatore economico.

Per quanto riguarda l'interpretazione nel commercio, i dati superiori alle previsioni dovrebbero essere considerati positivi per l'EUR (rialzista), mentre i dati inferiori alle previsioni dovrebbero essere considerati negativi per l'EUR (ribassista).

Ultimi valori: