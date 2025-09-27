L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) m/m attua il riconoscimento sia dei prezzi di produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno che dei prezzi di produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri, pertanto è l'indice che misura le variazioni nel tempo dei prezzi alla produzione che si formano nella prima fase di commercializzazione.

Il PPI può presentare diverse variazioni percentuali degli indici a seconda del periodo di calcolo. Il PPI m/m è considerato la variazione congiunturale, cioè la variazione rispetto al mese precedente.

L'indice è calcolato in Italia dall'ISTAT sulla base delle norme europee e copre i seguenti settori industriali secondo la classificazione ATECO 2002: Estrazione e trasporto; Produzione; Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; Approvvigionamento idrico, fognario, gestione dei rifiuti e attività di bonifica. Gli articoli del prodotto sono aggregati secondo la gerarchia ATECO, ovvero categorie, classi, gruppi, divisioni e sezioni, nonché sono distinti tra beni durevoli di consumo, beni di consumo non durevoli, beni strumentali, beni intermedi ed energia.

I prezzi sono registrati a condizioni «franco fabbrica» (o di magazzino) al netto dell'IVA. La serie di dati include informazioni sui prezzi su 1.102 articoli di prodotto raccolti da un campione di 3.667 aziende, con un totale di circa 12.600 osservazioni per ogni mese.

Per ogni aggregato viene determinato un peso in base al valore delle vendite fatturate sul mercato interno, come determinato dall'ISTAT nell'indagine sul conto economico 2000.

Una lettura PPI su anno superiore alle attese può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: