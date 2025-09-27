Calendario Economico
Immatricolazioni Auto Nuove Italia a/a (Italy New Car Registrations y/y)
|Basso
|-2.7%
|
-5.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-2.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Immatricolazioni di Auto Nuove a/a riflettono una variazione del numero di autovetture di nuova immatricolazione in Italia, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il quarto giorno lavorativo di ogni mese, l'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica ANFIA, che è membro dell'Associazione Europea Costruttori Automobilistici ACEA, pubblica i dati sul numero di auto di nuova immatricolazione nel corso dell'ultimo mese. Sono disponibili dati separati per tipo di veicolo, produttore e regione.
I dati per il calcolo del report vengono raccolti dalle autorità di regolamentazione locali e dalle compagnie assicurative. Il rapporto include solo le nuove auto, che hanno ricevuto le targhe per la prima volta. Tutte le auto che sono già state precedentemente immatricolate nel paese o all'estero sono escluse dal rapporto. Pertanto, i dati di immatricolazione riflettono direttamente le vendite di auto.
La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel paese. Tuttavia, le vendite e le immatricolazioni di automobili possono anche essere influenzate da fattori non economici, come l'inasprimento degli standard ambientali. Pertanto, l'effetto dell'indicatore sulle quotazioni valutarie è limitato. In generale, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Immatricolazioni Auto Nuove Italia a/a (Italy New Car Registrations y/y)"indicatore macroeconomico.
