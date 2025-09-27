Calendario Economico
Tasso di Disoccupazione Trimestrale Italia (Italy Quarterly Unemployment Rate)
|Basso
|6.3%
|5.8%
|
6.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|6.3%
|
6.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore economico trimestrale del tasso di disoccupazione in Italia misura la percentuale di disoccupati sul totale della forza lavoro. Un disoccupato è definito come qualcuno di età compresa tra 15 e 74 anni senza lavoro, che ha cercato attivamente un impiego nelle ultime quattro settimane ed è disponibile a iniziare a lavorare entro le prossime due settimane. L'indice trimestrale riflette il tasso di disoccupazione rispetto al trimestre precedente. L'indicatore è destagionalizzato.
Le recenti statistiche mostrano che il tasso di disoccupazione può essere più alto in alcune delle regioni del Sud Italia, mentre è più basso nelle regioni situate nel Nord. I tassi di disoccupazione giovanile a livello nazionale sono ancora più alti. Di conseguenza, molti giovani vivono con i loro genitori.
Le tendenze al ribasso hanno un effetto positivo sulla moneta di un paese (eur per quanto riguarda l'Italia), perché gli occupati spendono più soldi e quindi i consumi rappresentano una parte significativa del PIL, quindi i valori più bassi sono presi come positivi per l'EUR (rialzista). L'aumento delle letture comporta la perdita di reddito per gli individui e una maggiore pressione sul governo a causa delle prestazioni sociali, e quindi alti tassi di disoccupazione sono considerati negativi (ribassisti) per l'EUR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Trimestrale Italia (Italy Quarterly Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress