Tasso di Disoccupazione Trimestrale Italia (Italy Quarterly Unemployment Rate)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Lavoro
Basso 6.3% 5.8%
6.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
6.3%
6.3%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore economico trimestrale del tasso di disoccupazione in Italia misura la percentuale di disoccupati sul totale della forza lavoro. Un disoccupato è definito come qualcuno di età compresa tra 15 e 74 anni senza lavoro, che ha cercato attivamente un impiego nelle ultime quattro settimane ed è disponibile a iniziare a lavorare entro le prossime due settimane. L'indice trimestrale riflette il tasso di disoccupazione rispetto al trimestre precedente. L'indicatore è destagionalizzato.

Le recenti statistiche mostrano che il tasso di disoccupazione può essere più alto in alcune delle regioni del Sud Italia, mentre è più basso nelle regioni situate nel Nord. I tassi di disoccupazione giovanile a livello nazionale sono ancora più alti. Di conseguenza, molti giovani vivono con i loro genitori.

Le tendenze al ribasso hanno un effetto positivo sulla moneta di un paese (eur per quanto riguarda l'Italia), perché gli occupati spendono più soldi e quindi i consumi rappresentano una parte significativa del PIL, quindi i valori più bassi sono presi come positivi per l'EUR (rialzista). L'aumento delle letture comporta la perdita di reddito per gli individui e una maggiore pressione sul governo a causa delle prestazioni sociali, e quindi alti tassi di disoccupazione sono considerati negativi (ribassisti) per l'EUR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione Trimestrale Italia (Italy Quarterly Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
6.3%
5.8%
6.3%
1 Q 2025
6.1%
5.9%
6.1%
4 Q 2024
6.1%
6.0%
6.3%
3 Q 2024
6.1%
6.7%
6.7%
2 Q 2024
6.8%
7.3%
7.2%
1 Q 2024
7.2%
7.5%
7.4%
4 Q 2023
7.4%
7.6%
7.6%
3 Q 2023
7.6%
7.1%
7.7%
2 Q 2023
7.6%
7.9%
7.9%
1 Q 2023
8.0%
7.9%
7.9%
3 Q 2022
7.9%
8.1%
8.1%
2 Q 2022
8.1%
9.2%
8.5%
1 Q 2022
8.6%
9.2%
9.1%
4 Q 2021
9.1%
8.8%
9.1%
3 Q 2021
9.2%
10.6%
9.8%
2 Q 2021
9.8%
9.4%
10.1%
1 Q 2021
10.4%
9.2%
10.0%
4 Q 2020
9.2%
9.1%
9.6%
3 Q 2020
9.8%
7.7%
8.4%
2 Q 2020
8.3%
8.8%
9.2%
1 Q 2020
8.9%
9.4%
9.5%
4 Q 2019
9.7%
9.7%
9.8%
3 Q 2019
9.8%
10.1%
9.9%
2 Q 2019
9.9%
10.1%
10.3%
1 Q 2019
10.4%
11.3%
10.6%
4 Q 2018
10.6%
10.4%
10.3%
3 Q 2018
10.2%
10.7%
2 Q 2018
10.7%
11.1%
1 Q 2018
11.1%
11.1%
4 Q 2017
11.0%
11.2%
3 Q 2017
11.2%
11.2%
2 Q 2017
11.2%
11.6%
1 Q 2017
11.6%
11.8%
4 Q 2016
11.9%
11.6%
3 Q 2016
11.6%
11.6%
2 Q 2016
11.5%
11.6%
1 Q 2016
11.6%
11.6%
4 Q 2015
11.5%
11.5%
3 Q 2015
11.7%
12.3%
2 Q 2015
12.4%
12.3%
1 Q 2015
12.4%
12.7%
4 Q 2014
13.0%
12.8%
3 Q 2014
12.8%
12.6%
2 Q 2014
12.5%
12.6%
1 Q 2014
12.7%
12.5%
4 Q 2013
12.6%
12.3%
3 Q 2013
12.3%
12.1%
2 Q 2013
12.1%
11.9%
1 Q 2013
11.9%
11.2%
4 Q 2012
11.2%
10.7%
12
