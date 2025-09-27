I Certificati del Tesoro CTZ o Zero Coupon sono titoli di Stato emessi dal governo italiano per finanziare il Debito Pubblico. Hanno un periodo di scadenza fino a due anni. Nei mercati secondari sono negoziati sui Mercati Obbligazionari e dei Titoli di Stato (MOT) per tagli a partire da 1000 euro e multipli, mentre per tagli a partire da 2,5 milioni di euro sono negoziati sul segmento MTS.

Il profitto della CTZ deriva dalla differenza tra il valore nominale del titolo rimborsato alla scadenza e il prezzo che viene pagato al momento della sottoscrizione.

Le CTZ hanno una durata di 24 mesi e le BOT sono simili, tranne per il fatto che hanno una durata di tre, sei o dodici mesi, e inoltre solo le BOT hanno la tassazione anticipata.

Il rendimento per le CTZ è quindi rappresentato dal fatturato che un investitore avrà in futuro avendo conservato il Buono del Tesoro per tutta la sua durata. Tutti gli investitori ottengono lo stesso tasso all'offerta più alta accettata. Le CTZ possono essere utilizzate analiticamente come indicatore della situazione del debito pubblico monitorando le fluttuazioni dell'efficienza, o confrontando le medie d'asta per la classificazione delle aste precedenti dello stesso voucher, da parte degli investitori.

Ultimi valori: