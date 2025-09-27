Il "Prodotto Interno Lordo" italiano (PIL) corrispondente all'acronimo internazionale GDP (Gross Domestic Product) è una misura del valore aggregato ai prezzi di mercato di tutti i beni e servizi finali, che sono destinati al consumo e sono prodotti in Italia durante il periodo di tempo dato. Il PIL a/a mostra una variazione percentuale di questo valore nel trimestre dato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

La parola "interno" indica l'inclusione delle attività economiche svolte in Italia, e quindi sono esclusi beni e servizi prodotti da imprese, da lavoratori e da altri operatori nazionali, all'estero; sono invece inclusi i prodotti realizzati da operatori stranieri all'interno dell'Italia. Il PIL Italiano a/a non include i benefici per il libero e l'autoconsumo.

Il valore della produzione, al lordo dell'ammortamento, indica il termine "lordo". Ad esempio, se sottrai il deprezzamento dal PIL, hai il Prodotto Interno Netto (PIN).

La capacità del PIL di definire il benessere della comunità italiana, il livello di progresso e il livello di sviluppo ne fanno un indice di primaria importanza.

Può essere considerato come costituito dalla produzione totale di beni e servizi italiani, non considerando i consumi intermedi e considerando invece le imposte nette sui prodotti (perché costituiscono il prezzo finale pagato dagli acquirenti); tale importo è la somma dei valori aggiunti ai prezzi base dei vari rami di attività economica, con l'aggiunta su questa somma delle imposte sui prodotti, comprensive di IVA, tasse di fabbricazione, tasse di importazione, e senza contributi ai prodotti (contributi agricoli, aziende di trasporto comunali, ecc.).

È il valore totale della spesa effettuata dalle famiglie per i consumi e dalle aziende per gli investimenti. Una lettura del PIL superiore alle attese può essere considerata positiva per le quotazioni in euro.

