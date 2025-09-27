CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore costruzioni S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 47.7
48.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
47.7
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Markit Construction PMI (Purchasing Managers Index) Italiano è compilato e pubblicato da IHS Markit. L'indicatore mostra il livello di attività dei responsabili degli acquisti del settore edile del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai responsabili acquisti di oltre 200 imprese di costruzioni italiane che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

  • Attività commerciale generale
  • Attività di costruzione di case
  • Attività di costruzione commerciale
  • Attività di ingegneria civile
  • Nuovi ordini
  • Occupazione
  • Quantità di acquisti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Prezzi di input
  • Lavorare con subappaltatori (attività, disponibilità, tariffe, qualità)
  • Produzione futura a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore delle costruzioni. È interpretato come un indicatore principale dell'attività e dell'inflazione del settore edile. La crescita del PMI delle costruzioni è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore costruzioni S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Construction Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
47.7
48.3
lug 2025
48.3
50.2
giu 2025
50.2
50.5
mag 2025
50.5
50.1
apr 2025
50.1
52.4
mar 2025
52.4
48.2
feb 2025
48.2
50.9
gen 2025
50.9
51.2
dic 2024
51.2
48.5
nov 2024
48.5
48.2
ott 2024
48.2
47.8
set 2024
47.8
46.6
ago 2024
46.6
45.0
lug 2024
45.0
46.0
giu 2024
46.0
49.0
mag 2024
49.0
48.5
apr 2024
48.5
50.3
mar 2024
50.3
50.3
feb 2024
50.3
51.6
gen 2024
51.6
55.2
dic 2023
55.2
52.9
nov 2023
52.9
51.8
ott 2023
51.8
49.8
set 2023
49.8
47.7
ago 2023
47.7
48.0
lug 2023
48.0
48.6
giu 2023
48.6
47.9
mag 2023
47.9
49.0
apr 2023
49.0
47.4
mar 2023
47.4
48.9
feb 2023
48.9
48.2
gen 2023
48.2
47.0
dic 2022
47.0
52.0
nov 2022
52.0
48.1
ott 2022
48.1
46.7
set 2022
46.7
41.2
ago 2022
41.2
46.2
lug 2022
46.2
50.4
giu 2022
50.4
54.3
mag 2022
54.3
59.0
apr 2022
59.0
62.9
mar 2022
62.9
68.5
feb 2022
68.5
68.2
gen 2022
68.2
65.5
dic 2021
65.5
65.5
nov 2021
65.5
58.6
ott 2021
58.6
56.6
set 2021
56.6
65.2
ago 2021
65.2
55.8
lug 2021
55.8
57.9
12
