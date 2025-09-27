L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in esame rispetto al mese precedente. I dati relativi all'IPCA italiano sono raccolti dall'ISTAT secondo norme comuni europee e sono armonizzati in tutta Europa per consentire la compatibilità dell'indice nei diversi paesi europei.

L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. C'è un'esclusione di lotterie e lotti e concorsi predittivi. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca centrale europea per determinare la politica monetaria.

Esistono altri due indici dei prezzi al consumo, NIC e FOI, che differiscono dall'IPCA (HIPC) per il tipo di prezzo preso in considerazione nel calcolo dell'indice dei prezzi al consumo, ovvero l'indice armonizzato dei prezzi al consumo si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, mentre il NIC (l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera comunità) e il FOI (l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori e dei dipendenti) considerano sempre le vendite complete prezzi. Così, ad esempio, gli indici dei prezzi al consumo NIC e FOI considerano i prezzi pieni mentre l'IPCA utilizza nei calcoli i prezzi di beni e servizi tenendo conto di sconti e promozioni.

Per quanto riguarda l'indagine, i dati sui prezzi sono raccolti sui punti vendita, rappresentando le principali tipologie di attività commerciali che i consumatori frequentano per effettuare i loro acquisti.

I dati relativi allo IAPC m/m superiori alle attese sono generalmente considerati positivi per le quotazioni in euro.

