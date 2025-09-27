CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato Italia (IPCA) m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso -0.2% -0.2%
-0.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
-0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) m/m riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie nel mese in esame rispetto al mese precedente. I dati relativi all'IPCA italiano sono raccolti dall'ISTAT secondo norme comuni europee e sono armonizzati in tutta Europa per consentire la compatibilità dell'indice nei diversi paesi europei.

L'indice è calcolato prendendo in considerazione il paniere di beni e servizi che viene costruito in relazione alle peculiarità individuali di ciascuno dei paesi e le regole comuni a questi per la ponderazione dei beni e dei servizi che compongono questo paniere. C'è un'esclusione di lotterie e lotti e concorsi predittivi. Questo indice consente il confronto dell'inflazione tra gli Stati membri dell'UE ed è un indicatore chiave utilizzato dalla Banca centrale europea per determinare la politica monetaria.

Esistono altri due indici dei prezzi al consumo, NIC e FOI, che differiscono dall'IPCA (HIPC) per il tipo di prezzo preso in considerazione nel calcolo dell'indice dei prezzi al consumo, ovvero l'indice armonizzato dei prezzi al consumo si riferisce ai prezzi effettivamente pagati dai consumatori, mentre il NIC (l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera comunità) e il FOI (l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie dei lavoratori e dei dipendenti) considerano sempre le vendite complete prezzi. Così, ad esempio, gli indici dei prezzi al consumo NIC e FOI considerano i prezzi pieni mentre l'IPCA utilizza nei calcoli i prezzi di beni e servizi tenendo conto di sconti e promozioni.

Per quanto riguarda l'indagine, i dati sui prezzi sono raccolti sui punti vendita, rappresentando le principali tipologie di attività commerciali che i consumatori frequentano per effettuare i loro acquisti.

I dati relativi allo IAPC m/m superiori alle attese sono generalmente considerati positivi per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato Italia (IPCA) m/m (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
ago 2025 prelim.
-0.2%
-0.6%
-1.0%
lug 2025
-1.0%
-1.0%
-1.0%
lug 2025 prelim.
-1.0%
-0.1%
0.2%
giu 2025
0.2%
0.2%
0.2%
giu 2025 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
mag 2025 prelim.
0.1%
0.1%
0.4%
apr 2025
0.4%
0.5%
0.5%
apr 2025 prelim.
0.5%
1.2%
1.6%
mar 2025
1.6%
1.6%
1.6%
mar 2025 prelim.
1.6%
0.3%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.1%
0.1%
feb 2025 prelim.
0.1%
-0.7%
-0.8%
gen 2025
-0.8%
-0.7%
-0.7%
gen 2025 prelim.
-0.7%
-0.1%
0.1%
dic 2024
0.1%
0.1%
0.1%
dic 2024 prelim.
0.1%
0.0%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
nov 2024 prelim.
0.0%
0.1%
0.3%
ott 2024
0.3%
0.3%
0.3%
ott 2024 prelim.
0.3%
0.7%
1.2%
set 2024
1.2%
1.2%
1.2%
set 2024 prelim.
1.2%
0.1%
-0.2%
ago 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
ago 2024 prelim.
-0.1%
-0.4%
-0.9%
lug 2024
-0.9%
-0.8%
-0.8%
lug 2024 prelim.
-0.8%
-0.6%
0.2%
giu 2024
0.2%
0.2%
0.2%
giu 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mag 2024 prelim.
0.2%
0.9%
0.5%
apr 2024
0.5%
0.6%
0.6%
apr 2024 prelim.
0.6%
0.4%
1.2%
mar 2024
1.2%
1.2%
1.2%
mar 2024 prelim.
1.2%
0.9%
0.0%
feb 2024
0.0%
0.1%
0.1%
feb 2024 prelim.
0.1%
-0.1%
-1.1%
gen 2024
-1.1%
-1.1%
-1.1%
gen 2024 prelim.
-1.1%
-0.5%
0.2%
dic 2023
0.2%
0.2%
0.2%
dic 2023 prelim.
0.2%
-0.6%
nov 2023
-0.6%
-0.4%
-0.4%
nov 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
0.1%
ott 2023
0.1%
0.2%
0.2%
ott 2023 prelim.
0.2%
1.3%
1.7%
set 2023
1.7%
1.7%
1.7%
set 2023 prelim.
1.7%
0.8%
0.2%
ago 2023
0.2%
0.2%
0.2%
ago 2023 prelim.
0.2%
-0.8%
-1.6%
123456
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento