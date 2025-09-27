CalendarioSezioni

Immatricolazioni Auto Nuove Italia m/m (Italy New Car Registrations m/m)

Italia
EUR, Euro
Associazione Italiana Industria Automobilistica (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
Le Immatricolazioni di Auto Nuove m/m riflettono una variazione del numero di autovetture di nuova immatricolazione in Italia, nel mese in corso rispetto al mese precedente. Il quarto giorno lavorativo di ogni mese, l'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica ANFIA, che è membro dell'Associazione Europea Costruttori Automobilistici ACEA, pubblica i dati sul numero di auto di nuova immatricolazione nel corso dell'ultimo mese. Sono disponibili dati separati per tipo di veicolo, produttore e regione.

I dati per il calcolo del report vengono raccolti dalle autorità di regolamentazione locali e dalle compagnie assicurative. Il rapporto include solo le nuove auto, che hanno ricevuto le targhe per la prima volta. Tutte le auto che sono già state precedentemente immatricolate nel paese o all'estero sono escluse dal rapporto. Pertanto, i dati di immatricolazione riflettono direttamente le vendite di auto.

La crescita dell'indicatore dimostra la crescita dei consumi e una situazione economica favorevole nel paese. Tuttavia, le vendite e le immatricolazioni di automobili possono anche essere influenzate da fattori non economici, come l'inasprimento degli standard ambientali. Pertanto, l'effetto dell'indicatore sulle quotazioni valutarie è limitato. In generale, valori superiori alle attese possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Immatricolazioni Auto Nuove Italia m/m (Italy New Car Registrations m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-43.2%
-10.4%
lug 2025
-10.4%
-5.2%
giu 2025
-5.2%
0.2%
mag 2025
0.2%
-19.2%
apr 2025
-19.2%
24.9%
mar 2025
24.9%
3.2%
feb 2025
3.2%
26.5%
gen 2025
26.5%
-14.9%
dic 2024
-14.9%
-1.8%
nov 2024
-1.8%
4.0%
ott 2024
4.0%
76.0%
set 2024
76.0%
-44.6%
ago 2024
-44.6%
-22.0%
lug 2024
-22.0%
14.7%
giu 2024
14.7%
3.1%
mag 2024
3.1%
-16.5%
apr 2024
-16.5%
10.2%
mar 2024
10.2%
3.6%
feb 2024
3.6%
27.7%
gen 2024
27.7%
-20.2%
dic 2023
-20.2%
0.2%
nov 2023
0.2%
2.0%
ott 2023
2.0%
70.9%
set 2023
70.9%
-33.1%
ago 2023
-33.1%
-14.2%
lug 2023
-14.2%
-7.0%
giu 2023
-7.0%
18.8%
mag 2023
18.8%
-25.2%
apr 2023
-25.2%
29.1%
mar 2023
29.1%
1.6%
feb 2023
1.6%
22.3%
gen 2023
22.3%
-12.5%
dic 2022
-12.5%
3.5%
nov 2022
3.5%
4.4%
ott 2022
4.4%
55.9%
set 2022
55.9%
-35.0%
ago 2022
-35.0%
-13.9%
lug 2022
-13.9%
4.9%
giu 2022
4.9%
24.6%
mag 2022
24.6%
-18.5%
apr 2022
-18.5%
7.8%
mar 2022
7.8%
2.8%
feb 2022
2.8%
24.4%
gen 2022
24.4%
-17.0%
dic 2021
-17.0%
3.4%
nov 2021
3.4%
-4.0%
ott 2021
-4.0%
62.6%
set 2021
62.6%
-41.3%
ago 2021
-41.3%
-26.2%
lug 2021
-26.2%
4.7%
12
