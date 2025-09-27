CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 51.7
51.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI composito viene rilasciato mensilmente da IHS Markit. L'indicatore si basa su indagini mensili dei responsabili degli acquisti ed è configurato come un rapporto di sintesi dei cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti.

Markit PMI include solo informazioni provenienti da aziende private e i responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui vengono valutati i parametri di base del loro lavoro, vale a dire i prezzi di entrata e di uscita, l'occupazione, la produzione, i nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi.

Altri sottoindici sono calcolati sulla base di queste risposte e questi indici sottostanti caratterizzano l'occupazione, l'inflazione e altri importanti indicatori dell'attività economica.

Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni dell'azienda in cui viene effettuata l'indagine, e quindi un contributo importante al calcolo dell'indicatore proviene dalle grandi aziende.

Questo indicatore è destagionalizzato. I dati oltre 50 indicano che la maggior parte delle interviste caratterizza positivamente le condizioni commerciali del momento, mentre i dati inferiori a 50 indicano il peggioramento delle condizioni commerciali.

I PMI sono tra gli indici più popolari seguiti dagli analisti con molta attenzione. L'indicatore può anticipare i cambiamenti dell'attività commerciale nell'intero settore privato italiano ed è interpretato come un indicatore principale per le analisi della produzione e dell'inflazione.

La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.7
51.5
lug 2025
51.5
51.1
giu 2025
51.1
52.5
mag 2025
52.5
52.1
apr 2025
52.1
50.5
mar 2025
50.5
51.9
feb 2025
51.9
49.7
gen 2025
49.7
49.7
dic 2024
49.7
47.7
nov 2024
47.7
51.0
ott 2024
51.0
49.7
set 2024
49.7
50.8
ago 2024
50.8
50.3
lug 2024
50.3
51.3
giu 2024
51.3
52.3
mag 2024
52.3
52.6
apr 2024
52.6
53.5
mar 2024
53.5
51.1
feb 2024
51.1
50.7
gen 2024
50.7
48.6
dic 2023
48.6
48.1
nov 2023
48.1
47.0
ott 2023
47.0
49.2
set 2023
49.2
48.2
ago 2023
48.2
48.9
lug 2023
48.9
49.7
giu 2023
49.7
52.0
mag 2023
52.0
55.3
apr 2023
55.3
55.2
mar 2023
55.2
52.2
feb 2023
52.2
51.2
gen 2023
51.2
49.6
dic 2022
49.6
48.9
nov 2022
48.9
45.8
ott 2022
45.8
47.6
set 2022
47.6
49.6
ago 2022
49.6
47.7
lug 2022
47.7
51.3
giu 2022
51.3
52.4
mag 2022
52.4
54.5
apr 2022
54.5
52.1
mar 2022
52.1
53.6
feb 2022
53.6
50.1
gen 2022
50.1
54.7
dic 2021
54.7
57.6
nov 2021
57.6
54.2
ott 2021
54.2
56.6
set 2021
56.6
59.1
ago 2021
59.1
58.6
lug 2021
58.6
58.3
