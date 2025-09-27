Il PMI composito viene rilasciato mensilmente da IHS Markit. L'indicatore si basa su indagini mensili dei responsabili degli acquisti ed è configurato come un rapporto di sintesi dei cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti.

Markit PMI include solo informazioni provenienti da aziende private e i responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui vengono valutati i parametri di base del loro lavoro, vale a dire i prezzi di entrata e di uscita, l'occupazione, la produzione, i nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi.

Altri sottoindici sono calcolati sulla base di queste risposte e questi indici sottostanti caratterizzano l'occupazione, l'inflazione e altri importanti indicatori dell'attività economica.

Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni dell'azienda in cui viene effettuata l'indagine, e quindi un contributo importante al calcolo dell'indicatore proviene dalle grandi aziende.

Questo indicatore è destagionalizzato. I dati oltre 50 indicano che la maggior parte delle interviste caratterizza positivamente le condizioni commerciali del momento, mentre i dati inferiori a 50 indicano il peggioramento delle condizioni commerciali.

I PMI sono tra gli indici più popolari seguiti dagli analisti con molta attenzione. L'indicatore può anticipare i cambiamenti dell'attività commerciale nell'intero settore privato italiano ed è interpretato come un indicatore principale per le analisi della produzione e dell'inflazione.

La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

