Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)
|Basso
|0.0%
|0.0%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.7%
|
0.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore delle vendite al dettaglio si riferisce alla misura delle variazioni delle vendite di tutti i beni venduti dai rivenditori in Italia. La versione mese su mese dell'indice Vendite al Dettaglio riflette una misura dell'evoluzione del fatturato a prezzi correnti nel settore retail nel mese in corso rispetto al mese precedente.
Il termine "vendite al dettaglio" è utilizzato in ambito commerciale per indicare la vendita dei prodotti al consumatore finale, o al pubblico. Il rivenditore acquista selettivamente grandi quantità di beni dal produttore o da un grossista e vende quantità minori ai consumatori per un profitto. Il ruolo del rivenditore è quello di organizzare al meglio la vendita, in modo da combinare fattori quali: disponibilità di magazzino, prezzo competitivo, rotazione delle scorte.
Il volume delle vendite al dettaglio può essere calcolato in diversi metodi: nei punti vendita o attraverso la consegna a domicilio, nonché online. L'ultimo sopra menzionato è diventato molto popolare nel mondo di oggi, perché utilizza moderne tecnologie di e-commerce per offrire ai consumatori una vasta selezione di prodotti.
L'indice è calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica Istat. Da Gennaio 2009 viene calcolato prendendo il 2005 come anno di riferimento e utilizzando la nuova classificazione Ateco 2007.
Le Vendite al Dettaglio riflettono i dati dei consumi delle famiglie, che è il più grande elemento di spesa e vi è correlazione con la fiducia dei consumatori (e l'indice appropriato).
Le vendite al dettaglio sono suddivise in tre settori principali: Prodotti alimentari, che includono tutti i tipi di nutrizione necessari, beni di consumo durevoli che includono elettrodomestici, mobili, stoviglie e infine beni di consumo, che includono vestiti e altri beni che possono essere utilizzati più volte.
Il tasso di variazione delle vendite è rappresentato in termini percentuali. Ha un'interpretazione positiva ed euro-rialzista se i dati sono al di sopra delle aspettative, mentre un'interpretazione negativa ed euro-ribassista per i dati inferiore al previsto.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
