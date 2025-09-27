CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendite al Dettaglio Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Consumatore
Basso 0.0% 0.0%
0.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.7%
0.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore delle vendite al dettaglio si riferisce alla misura delle variazioni delle vendite di tutti i beni venduti dai rivenditori in Italia. La versione mese su mese dell'indice Vendite al Dettaglio riflette una misura dell'evoluzione del fatturato a prezzi correnti nel settore retail nel mese in corso rispetto al mese precedente.

Il termine "vendite al dettaglio" è utilizzato in ambito commerciale per indicare la vendita dei prodotti al consumatore finale, o al pubblico. Il rivenditore acquista selettivamente grandi quantità di beni dal produttore o da un grossista e vende quantità minori ai consumatori per un profitto. Il ruolo del rivenditore è quello di organizzare al meglio la vendita, in modo da combinare fattori quali: disponibilità di magazzino, prezzo competitivo, rotazione delle scorte.

Il volume delle vendite al dettaglio può essere calcolato in diversi metodi: nei punti vendita o attraverso la consegna a domicilio, nonché online. L'ultimo sopra menzionato è diventato molto popolare nel mondo di oggi, perché utilizza moderne tecnologie di e-commerce per offrire ai consumatori una vasta selezione di prodotti.

L'indice è calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica Istat. Da Gennaio 2009 viene calcolato prendendo il 2005 come anno di riferimento e utilizzando la nuova classificazione Ateco 2007.

Le Vendite al Dettaglio riflettono i dati dei consumi delle famiglie, che è il più grande elemento di spesa e vi è correlazione con la fiducia dei consumatori (e l'indice appropriato).

Le vendite al dettaglio sono suddivise in tre settori principali: Prodotti alimentari, che includono tutti i tipi di nutrizione necessari, beni di consumo durevoli che includono elettrodomestici, mobili, stoviglie e infine beni di consumo, che includono vestiti e altri beni che possono essere utilizzati più volte.

Il tasso di variazione delle vendite è rappresentato in termini percentuali. Ha un'interpretazione positiva ed euro-rialzista se i dati sono al di sopra delle aspettative, mentre un'interpretazione negativa ed euro-ribassista per i dati inferiore al previsto.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Italia m/m (Italy Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.0%
0.0%
0.7%
giu 2025
0.6%
0.1%
-0.4%
mag 2025
-0.4%
0.0%
0.7%
apr 2025
0.7%
0.1%
-0.4%
mar 2025
-0.5%
0.1%
0.1%
feb 2025
0.1%
0.5%
-0.4%
gen 2025
-0.4%
0.1%
0.6%
dic 2024
0.6%
-0.1%
-0.4%
nov 2024
-0.4%
-0.5%
-0.5%
ott 2024
-0.5%
0.3%
1.3%
set 2024
1.2%
-0.3%
-0.3%
ago 2024
-0.5%
0.1%
0.5%
lug 2024
0.5%
-0.3%
-0.2%
giu 2024
-0.2%
0.1%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.0%
-0.1%
apr 2024
-0.1%
0.0%
-0.2%
mar 2024
0.0%
0.1%
0.1%
feb 2024
0.1%
0.1%
0.0%
gen 2024
-0.1%
0.0%
-0.2%
dic 2023
-0.1%
0.2%
0.3%
nov 2023
0.4%
-0.2%
0.4%
ott 2023
0.4%
0.0%
-0.4%
set 2023
-0.3%
0.1%
-0.4%
ago 2023
-0.4%
0.0%
0.4%
lug 2023
0.4%
-0.1%
-0.2%
giu 2023
-0.2%
0.0%
0.6%
mag 2023
0.7%
0.1%
0.2%
apr 2023
0.2%
0.0%
0.0%
mar 2023
0.0%
-0.1%
0.0%
feb 2023
-0.1%
0.0%
1.7%
gen 2023
1.7%
0.2%
-0.2%
dic 2022
-0.2%
-0.1%
0.8%
nov 2022
0.8%
-0.2%
-0.3%
ott 2022
-0.4%
0.1%
0.5%
set 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
ago 2022
-0.4%
-0.2%
1.3%
lug 2022
1.3%
-0.5%
-1.1%
giu 2022
-1.1%
0.2%
2.0%
mag 2022
1.9%
0.7%
0.3%
apr 2022
0.0%
-0.2%
-0.6%
mar 2022
-0.5%
-1.0%
0.7%
feb 2022
0.7%
0.4%
-0.6%
gen 2022
-0.5%
1.4%
0.8%
dic 2021
0.9%
-0.5%
-0.4%
nov 2021
-0.4%
-1.3%
0.2%
ott 2021
0.1%
0.0%
1.0%
set 2021
0.8%
0.7%
0.8%
ago 2021
0.4%
0.0%
-0.3%
lug 2021
-0.4%
-0.8%
0.7%
giu 2021
0.7%
-0.2%
-0.1%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento