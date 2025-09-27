L'indice del saldo commerciale italiano misura la differenza di valore delle merci esportate e delle merci importate, cioè è calcolato sottraendo le importazioni dalle esportazioni. Il periodo di riferimento è il mese corrente. I dati che indicano un numero positivo mostrano che più beni e servizi sono stati esportati nel periodo segnalato che hanno importato nel paese. In questo caso si dice che il paese abbia una bilancia commerciale positiva.

È l'indice più importante della bilancia dei pagamenti di una nazione. I dati sulle esportazioni proiettano la crescita economica dell'Italia. Le importazioni invece proiettano un'indicazione della domanda interna dell'Italia. I dati più recenti mostrano che le principali esportazioni italiane includono farmaci confezionati, automobili e parti di automobili. Le principali importazioni includono automobili e petrolio greggio.

L'Italia è il 7 ° paese esportatore e tradizionalmente ha una bilancia commerciale positiva.

In relazione alla valuta EUR e al commercio, poiché le nazioni straniere devono acquistare la valuta nazionale per le esportazioni del paese, può avere un effetto significativo sulla valuta EUR: si può considerare che i valori superiori alle previsioni possono essere interpretati come positivi per l'EUR e portare ad un aumento del valore della valuta EUR (rialzista). Al contrario, valori inferiori alle previsioni possono essere considerati negativi per l'EUR e portare a una diminuzione del valore della valuta EUR (ribassista).

Ultimi valori: