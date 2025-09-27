CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Italia (Italy Trade Balance)

Italia
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Trade
Basso €​7.908 B
€​5.384 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​6.707 B
€​7.908 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice del saldo commerciale italiano misura la differenza di valore delle merci esportate e delle merci importate, cioè è calcolato sottraendo le importazioni dalle esportazioni. Il periodo di riferimento è il mese corrente. I dati che indicano un numero positivo mostrano che più beni e servizi sono stati esportati nel periodo segnalato che hanno importato nel paese. In questo caso si dice che il paese abbia una bilancia commerciale positiva.

È l'indice più importante della bilancia dei pagamenti di una nazione. I dati sulle esportazioni proiettano la crescita economica dell'Italia. Le importazioni invece proiettano un'indicazione della domanda interna dell'Italia. I dati più recenti mostrano che le principali esportazioni italiane includono farmaci confezionati, automobili e parti di automobili. Le principali importazioni includono automobili e petrolio greggio.

L'Italia è il 7 ° paese esportatore e tradizionalmente ha una bilancia commerciale positiva.

In relazione alla valuta EUR e al commercio, poiché le nazioni straniere devono acquistare la valuta nazionale per le esportazioni del paese, può avere un effetto significativo sulla valuta EUR: si può considerare che i valori superiori alle previsioni possono essere interpretati come positivi per l'EUR e portare ad un aumento del valore della valuta EUR (rialzista). Al contrario, valori inferiori alle previsioni possono essere considerati negativi per l'EUR e portare a una diminuzione del valore della valuta EUR (ribassista).

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Italia (Italy Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
€​7.908 B
€​8.843 B
€​5.384 B
giu 2025
€​5.409 B
€​4.257 B
€​6.103 B
mag 2025
€​6.163 B
€​4.298 B
€​2.448 B
apr 2025
€​2.482 B
€​2.481 B
€​4.706 B
mar 2025
€​3.657 B
€​5.177 B
€​4.444 B
feb 2025
€​4.466 B
€​2.730 B
€​-0.288 B
gen 2025
€​-0.264 B
€​4.065 B
€​5.820 B
dic 2024
€​5.980 B
€​4.231 B
€​3.995 B
nov 2024
€​4.218 B
€​4.660 B
€​5.067 B
ott 2024
€​5.153 B
€​4.726 B
€​2.583 B
set 2024
€​2.580 B
€​4.046 B
€​1.335 B
ago 2024
€​1.431 B
€​5.109 B
€​6.817 B
lug 2024
€​6.743 B
€​5.353 B
€​5.150 B
giu 2024
€​5.065 B
€​5.140 B
€​6.377 B
mag 2024
€​6.430 B
€​4.831 B
€​4.829 B
apr 2024
€​4.807 B
€​4.415 B
€​4.296 B
mar 2024
€​4.341 B
€​5.805 B
€​6.034 B
feb 2024
€​6.034 B
€​3.844 B
€​2.495 B
gen 2024
€​2.655 B
€​2.065 B
€​5.527 B
dic 2023
€​5.614 B
€​-0.469 B
€​3.884 B
nov 2023
€​3.889 B
€​2.890 B
€​4.732 B
ott 2023
€​4.699 B
€​8.093 B
€​2.393 B
set 2023
€​2.346 B
€​1.335 B
€​1.951 B
ago 2023
€​2.070 B
€​0.597 B
€​6.109 B
lug 2023
€​6.375 B
€​11.437 B
€​3.461 B
giu 2023
€​7.718 B
€​6.489 B
€​4.767 B
mag 2023
€​4.711 B
€​3.831 B
€​0.362 B
apr 2023
€​0.318 B
€​2.753 B
€​7.623 B
mar 2023
€​7.541 B
€​-2.633 B
€​2.095 B
feb 2023
€​2.108 B
€​-3.427 B
€​-4.236 B
gen 2023
€​-4.194 B
€​-0.183 B
€​1.360 B
dic 2022
€​1.067 B
€​-2.916 B
€​1.423 B
nov 2022
€​1.445 B
€​-5.144 B
€​-2.057 B
ott 2022
€​-2.123 B
€​-4.583 B
€​-6.512 B
set 2022
€​-6.454 B
€​-7.119 B
€​-9.508 B
ago 2022
€​-9.569 B
€​-4.575 B
€​-0.460 B
lug 2022
€​-0.361 B
€​0.219 B
€​-2.512 B
giu 2022
€​-2.166 B
€​-1.368 B
€​-0.062 B
mag 2022
€​-0.012 B
€​-2.528 B
€​-3.639 B
apr 2022
€​-3.666 B
€​-0.374 B
€​-0.229 B
mar 2022
€​-0.084 B
€​-1.620 B
€​-1.766 B
feb 2022
€​-1.662 B
€​-1.170 B
€​-5.128 B
gen 2022
€​-5.052 B
€​2.942 B
€​1.103 B
dic 2021
€​1.103 B
€​5.734 B
€​4.179 B
nov 2021
€​4.163 B
€​5.467 B
€​3.891 B
ott 2021
€​3.888 B
€​5.961 B
€​2.444 B
set 2021
€​2.454 B
€​4.866 B
€​1.317 B
ago 2021
€​1.316 B
€​5.355 B
€​8.780 B
lug 2021
€​8.762 B
€​9.196 B
€​5.673 B
giu 2021
€​5.681 B
€​5.271 B
€​5.633 B
