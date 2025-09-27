Calendario Economico
Saldo Commerciale Italia (Italy Trade Balance)
|Basso
|€7.908 B
|€8.843 B
|
€5.384 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|€6.707 B
|
€7.908 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice del saldo commerciale italiano misura la differenza di valore delle merci esportate e delle merci importate, cioè è calcolato sottraendo le importazioni dalle esportazioni. Il periodo di riferimento è il mese corrente. I dati che indicano un numero positivo mostrano che più beni e servizi sono stati esportati nel periodo segnalato che hanno importato nel paese. In questo caso si dice che il paese abbia una bilancia commerciale positiva.
È l'indice più importante della bilancia dei pagamenti di una nazione. I dati sulle esportazioni proiettano la crescita economica dell'Italia. Le importazioni invece proiettano un'indicazione della domanda interna dell'Italia. I dati più recenti mostrano che le principali esportazioni italiane includono farmaci confezionati, automobili e parti di automobili. Le principali importazioni includono automobili e petrolio greggio.
L'Italia è il 7 ° paese esportatore e tradizionalmente ha una bilancia commerciale positiva.
In relazione alla valuta EUR e al commercio, poiché le nazioni straniere devono acquistare la valuta nazionale per le esportazioni del paese, può avere un effetto significativo sulla valuta EUR: si può considerare che i valori superiori alle previsioni possono essere interpretati come positivi per l'EUR e portare ad un aumento del valore della valuta EUR (rialzista). Al contrario, valori inferiori alle previsioni possono essere considerati negativi per l'EUR e portare a una diminuzione del valore della valuta EUR (ribassista).
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Italia (Italy Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress