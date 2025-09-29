CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Italia Extra UE (Italy Trade Balance Non-EU)

Italia
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Trade
L'Indice del Saldo Commerciale Extra UE dell'Italia misura la differenza di valore tra l'importazione e l'esportazione, di beni e servizi, provenienti da paesi extra UE e destinati a paesi extra UE, in un determinato periodo di tempo preso come riferimento.

I valori positivi di questo indice significano che i beni e i servizi che sono stati esportati dall'Italia verso paesi extra UE sono più di beni e servizi che sono stati importati in Italia da paesi extra UE. In questo caso si dice che il paese abbia un saldo commerciale positivo o un surplus commerciale.

L'Italia è la 7a più grande azienda di esportazione e tradizionalmente ha un saldo commerciale positivo. I dati più recenti mostrano che le principali esportazioni italiane includono medicamenti confezionati, automobili e parti di automobili, nonché tessuti e alimenti. Le principali importazioni includono automobili e petrolio greggio.

La maggior parte delle transazioni estere dell'Italia rappresentano il commercio con altri paesi membri dell'UE. Per quanto riguarda il commercio extra-UE, le principali destinazioni sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina. Le origini delle importazioni extra UE includono Cina, Stati Uniti e Russia.

In relazione alla valuta EUR e al commercio, si può considerare che i valori superiori al previsto possono essere interpretati come positivi per l'EUR e aumentare il valore della valuta EUR (rialzista), al contrario valori inferiori alle previsioni possono essere considerati negativi per l'EUR e diminuendo il valore della valuta EUR (ribassista).

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Italia Extra UE (Italy Trade Balance Non-EU)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
€​1.777 B
€​5.990 B
giu 2025
€​5.391 B
€​5.387 B
mag 2025
€​5.256 B
€​2.320 B
apr 2025
€​2.178 B
€​6.110 B
mar 2025
€​5.958 B
€​4.827 B
feb 2025
€​4.707 B
€​0.370 B
gen 2025
€​0.252 B
€​7.842 B
dic 2024
€​7.790 B
€​6.034 B
nov 2024
€​5.908 B
€​5.813 B
ott 2024
€​5.709 B
€​3.755 B
set 2024
€​3.657 B
€​2.794 B
ago 2024
€​2.687 B
€​6.101 B
giu 2024
€​6.036 B
€​5.906 B
mag 2024
€​5.771 B
€​5.036 B
apr 2024
€​4.907 B
€​5.769 B
mar 2024
€​5.603 B
€​6.885 B
feb 2024
€​6.739 B
€​3.031 B
gen 2024
€​2.889 B
€​8.364 B
dic 2023
€​8.335 B
€​6.274 B
nov 2023
€​6.224 B
€​5.383 B
ott 2023
€​5.366 B
€​2.817 B
set 2023
€​2.780 B
€​3.081 B
ago 2023
€​3.061 B
€​5.044 B
giu 2023
€​9.445 B
€​4.444 B
mag 2023
€​4.473 B
€​1.239 B
apr 2023
€​1.216 B
€​8.457 B
mar 2023
€​8.455 B
€​3.997 B
feb 2023
€​4.023 B
€​-1.386 B
gen 2023
€​-1.359 B
€​4.000 B
dic 2022
€​4.084 B
€​1.816 B
nov 2022
€​2.011 B
€​-2.227 B
ott 2022
€​-2.040 B
€​-5.431 B
set 2022
€​-5.440 B
€​-7.762 B
ago 2022
€​-5.792 B
€​-2.828 B
lug 2022
€​-2.830 B
€​-2.815 B
giu 2022
€​-2.815 B
€​-0.258 B
mag 2022
€​-0.637 B
€​-2.711 B
apr 2022
€​-2.292 B
€​-0.503 B
mar 2022
€​-0.515 B
€​-1.548 B
feb 2022
€​-1.555 B
€​-4.162 B
gen 2022
€​-4.174 B
€​4.741 B
dic 2021
€​4.737 B
€​4.223 B
nov 2021
€​4.210 B
€​3.597 B
ott 2021
€​3.587 B
€​1.692 B
set 2021
€​1.671 B
€​1.597 B
ago 2021
€​1.583 B
€​6.848 B
lug 2021
€​6.850 B
€​4.790 B
giu 2021
€​4.790 B
€​4.783 B
mag 2021
€​4.767 B
€​4.858 B
apr 2021
€​4.846 B
€​4.806 B
