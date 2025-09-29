L'Indice del Saldo Commerciale Extra UE dell'Italia misura la differenza di valore tra l'importazione e l'esportazione, di beni e servizi, provenienti da paesi extra UE e destinati a paesi extra UE, in un determinato periodo di tempo preso come riferimento.

I valori positivi di questo indice significano che i beni e i servizi che sono stati esportati dall'Italia verso paesi extra UE sono più di beni e servizi che sono stati importati in Italia da paesi extra UE. In questo caso si dice che il paese abbia un saldo commerciale positivo o un surplus commerciale.

L'Italia è la 7a più grande azienda di esportazione e tradizionalmente ha un saldo commerciale positivo. I dati più recenti mostrano che le principali esportazioni italiane includono medicamenti confezionati, automobili e parti di automobili, nonché tessuti e alimenti. Le principali importazioni includono automobili e petrolio greggio.

La maggior parte delle transazioni estere dell'Italia rappresentano il commercio con altri paesi membri dell'UE. Per quanto riguarda il commercio extra-UE, le principali destinazioni sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina. Le origini delle importazioni extra UE includono Cina, Stati Uniti e Russia.

In relazione alla valuta EUR e al commercio, si può considerare che i valori superiori al previsto possono essere interpretati come positivi per l'EUR e aumentare il valore della valuta EUR (rialzista), al contrario valori inferiori alle previsioni possono essere considerati negativi per l'EUR e diminuendo il valore della valuta EUR (ribassista).

Ultimi valori: