L'Asta BTP a 3 Anni riflette il rendimento medio dei Buoni del Tesoro Poliannuali con scadenza triennale. I BTP italiani hanno una scadenza di tre, cinque, sette, dieci e trent'anni. Il governo emette titoli per prendere in prestito denaro necessario a coprire il divario tra l'importo ricevuto dalle tasse e l'importo da spendere per rifinanziare il debito esistente e/o creare capitale. Il rendimento del BTP rappresenta il rendimento che l'investitore riceverà detenendo il titolo per tutta la sua durata. Tutti i partecipanti all'asta ricevono lo stesso tasso dell'offerta più alta accettata. Le variazioni dei rendimenti devono essere attentamente monitorate in quanto sono indicatori della situazione del debito pubblico del paese.

I BTP o buoni del tesoro pluriennali sono titoli di Stato sotto forma di certificati di debito emessi dallo Stato italiano e hanno una scadenza superiore a un anno. Essi sono scambiati nel Mercato dei Titoli delle Amministrazioni Pubbliche.

Questo titolo ha una durata triennale con cedole annuali pagate ogni sei mesi, in modo che un BTP del 5% paghi una cedola ogni sei mesi al 2,5% e l'altra cedola alla fine degli altri 6 mesi al 2,5%, e il rendimento è dato dal tasso fisso del BTP e dal prezzo di emissione meno il prezzo di rimborso.

Il titolo ha un valore nominale alla scadenza quindi è considerato un titolo con capitale garantito. Il prezzo del BTP è calcolato sulla base della somma del valore attuale di una rendita differita dove le rate sono date dal valore costante della cedola più il valore corrente del valore nominale che si riceve a scadenza.

I BTP possono essere esclusivamente italiani o europei, in quest'ultimo caso sono indicizzati all'inflazione europea espressa con l'indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA (IAPC) senza prendere in considerazione il tabacco, che Eurostat calcola ogni mese, mentre quelli italiani sono indicizzati all'inflazione italiana.

Ultimi valori: