Calendario Economico
Produzione Industriale Italia a/a (Italy Industrial Production y/y)
|Basso
|0.9%
|-0.7%
|
-0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
0.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Produzione Industriale a/a in Italia misura il volume dei beni prodotti dall'industria nel mese in un dato mese, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice copre una serie rappresentativa di prodotti fabbricati dall'industria manifatturiera, dall'industria mineraria e dalla fornitura di elettricità e gas, escluse le costruzioni.
L'indice è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'indagine mensile di circa 4.600 aziende. Ulteriori fonti statistiche possono essere utilizzate per stimare la produzione in specifici settori industriali. I pesi sono assegnati ai dati raccolti per compilare l'indice nazionale.
Oltre ai dati grezzi, l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica anche i dati destagionalizzati, nonché un indice corretto per il calendario che tiene conto solo dei giorni lavorativi, mentre le festività del fine settimana, secolari e religiose sono escluse dalla serie di dati. I dati rettificati consentono un confronto accurato delle variazioni periodo su periodo.
L'indice della produzione industriale è uno strumento importante sia per prevedere il PIL futuro che per la performance economica.
Per quanto riguarda il commercio e l'interpretazione, i numeri al di sopra del previsto dovrebbero essere considerati positivi per l'EUR, mentre i numeri inferiori al previsto dovrebbero essere considerati negativi per l'EUR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Italia a/a (Italy Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
