Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 51.5 52.1
52.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.7
51.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Service Purchasing Managers Index (PMI) viene pubblicato mensilmente da IHS Markit sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi sui responsabili degli acquisti impiegati nelle aziende del settore dei servizi.

Markit Service PMI include solo informazioni provenienti da aziende private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:

  • Prodotto
  • Nuovi ordini
  • Backlog
  • Prezzo pagato (per materiali, servizi e beni acquistati dall'azienda)
  • Prezzi ricevuti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Inventari
  • Occupazione
  • Produzione futura

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

Questo indice ha un valore di riferimento di 50,0. Quando i dati sono al di sopra di questa soglia, i valori indicano che c'è un'espansione del settore dei servizi. Quando i dati sono al di sotto della soglia, i valori indicano che c'è una contrazione del settore dei servizi.

I responsabili degli acquisti sono considerati tra i primi a vedere cambiamenti nei sentimenti del settore e pertanto il PMI è considerato caratterizzato da un numero principale e per fornire approfondimenti su altri fattori economici chiave come il PIL, l'inflazione, l'occupazione, ecc.

Nel caso in cui il valore pubblicato sia superiore a quello previsto, si potrebbe presumere un apprezzamento dell'euro. Nel caso in cui il valore pubblicato sia inferiore a quello previsto, si potrebbe presumere che l'euro sarà deprezzato e le quotazioni dell'euro si muoveranno di conseguenza.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Italia (PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.5
52.1
52.3
lug 2025
52.3
52.4
52.1
giu 2025
52.1
52.6
53.2
mag 2025
53.2
52.7
52.9
apr 2025
52.9
52.6
52.0
mar 2025
52.0
52.5
53.0
feb 2025
53.0
50.6
50.4
gen 2025
50.4
50.5
50.7
dic 2024
50.7
50.5
49.2
nov 2024
49.2
51.1
52.4
ott 2024
52.4
50.8
50.5
set 2024
50.5
51.2
51.4
ago 2024
51.4
51.9
51.7
lug 2024
51.7
52.5
53.7
giu 2024
53.7
52.6
54.2
mag 2024
54.2
52.8
54.3
apr 2024
54.3
54.2
54.6
mar 2024
54.6
53.3
52.2
feb 2024
52.2
49.3
51.2
gen 2024
51.2
49.9
49.8
dic 2023
49.8
48.6
49.5
nov 2023
49.5
48.8
47.7
ott 2023
47.7
49.8
49.9
set 2023
49.9
50.6
49.8
ago 2023
49.8
51.9
51.5
lug 2023
51.5
53.1
52.2
giu 2023
52.2
55.8
54.0
mag 2023
54.0
53.7
57.6
apr 2023
57.6
53.7
55.7
mar 2023
55.7
51.4
51.6
feb 2023
51.6
50.6
51.2
gen 2023
51.2
49.7
49.9
dic 2022
49.9
47.6
49.5
nov 2022
49.5
47.6
46.4
ott 2022
46.4
49.6
48.8
set 2022
48.8
49.5
50.5
ago 2022
50.5
50.0
48.4
lug 2022
48.4
52.7
51.6
giu 2022
51.6
54.7
53.7
mag 2022
53.7
54.0
55.7
apr 2022
55.7
52.5
52.1
mar 2022
52.1
50.7
52.8
feb 2022
52.8
50.7
48.5
gen 2022
48.5
54.5
53.0
dic 2021
53.0
54.2
55.9
nov 2021
55.9
54.0
52.4
ott 2021
52.4
56.8
55.5
set 2021
55.5
58.1
58.0
ago 2021
58.0
57.5
58.0
lug 2021
58.0
55.0
56.7
