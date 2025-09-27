Il Service Purchasing Managers Index (PMI) viene pubblicato mensilmente da IHS Markit sulla base dei dati raccolti attraverso sondaggi sui responsabili degli acquisti impiegati nelle aziende del settore dei servizi.

Markit Service PMI include solo informazioni provenienti da aziende private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:

Prodotto

Nuovi ordini

Backlog

Prezzo pagato (per materiali, servizi e beni acquistati dall'azienda)

Prezzi ricevuti

Tempi di consegna dei fornitori

Inventari

Occupazione

Produzione futura

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

Questo indice ha un valore di riferimento di 50,0. Quando i dati sono al di sopra di questa soglia, i valori indicano che c'è un'espansione del settore dei servizi. Quando i dati sono al di sotto della soglia, i valori indicano che c'è una contrazione del settore dei servizi.

I responsabili degli acquisti sono considerati tra i primi a vedere cambiamenti nei sentimenti del settore e pertanto il PMI è considerato caratterizzato da un numero principale e per fornire approfondimenti su altri fattori economici chiave come il PIL, l'inflazione, l'occupazione, ecc.

Nel caso in cui il valore pubblicato sia superiore a quello previsto, si potrebbe presumere un apprezzamento dell'euro. Nel caso in cui il valore pubblicato sia inferiore a quello previsto, si potrebbe presumere che l'euro sarà deprezzato e le quotazioni dell'euro si muoveranno di conseguenza.

Ultimi valori: