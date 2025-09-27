CalendarioSezioni

Produzione Industriale Italia m/m (Italy Industrial Production m/m)

Italia
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Basso 0.4% -0.1%
0.2%
-2.0%
0.4%
La produzione Industriale m/m in Italia misura il volume dei beni prodotti dall'industria nel mese in un dato, rispetto al mese precedente. L'indice copre una serie rappresentativa di prodotti fabbricati dall'industria manifatturiera, dall'industria mineraria e dalla fornitura di elettricità e gas.

L'indice è calcolato sulla base dei dati raccolti dall'indagine mensile di circa 4.600 aziende. Ulteriori fonti statistiche possono essere utilizzate per stimare la produzione in specifici settori industriali. I pesi sono assegnati ai dati raccolti per compilare l'indice nazionale.

Oltre ai dati grezzi, l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica anche i dati destagionalizzati, nonché un indice corretto per il calendario che tiene conto solo dei giorni lavorativi, mentre le festività del fine settimana, secolari e religiose sono escluse dalla serie di dati. I dati rettificati consentono un confronto accurato delle variazioni periodo su periodo.

L'indice della produzione industriale è uno strumento importante sia per prevedere il PIL futuro che per la performance economica.

Per quanto riguarda il commercio e l'interpretazione, i numeri al di sopra del previsto dovrebbero essere considerati positivi per l'EUR, mentre i numeri inferiori al previsto dovrebbero essere considerati negativi per l'EUR.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Italia m/m (Italy Industrial Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

lug 2025
0.4%
-0.1%
0.2%
giu 2025
0.2%
-1.6%
-0.8%
mag 2025
-0.7%
-0.8%
0.9%
apr 2025
1.0%
-0.3%
0.0%
mar 2025
0.1%
-0.1%
-0.9%
feb 2025
-0.9%
2.0%
2.5%
gen 2025
3.2%
-2.0%
-2.7%
dic 2024
-3.1%
0.5%
0.3%
nov 2024
0.3%
-0.3%
0.1%
ott 2024
0.0%
-0.1%
-0.3%
set 2024
-0.4%
0.7%
0.0%
ago 2024
0.1%
-0.4%
-1.0%
lug 2024
-0.9%
0.0%
0.5%
giu 2024
0.5%
0.7%
0.5%
mag 2024
0.5%
-0.2%
-1.0%
apr 2024
-1.0%
-0.1%
-0.5%
mar 2024
-0.5%
0.6%
0.0%
feb 2024
0.1%
-0.1%
-1.4%
gen 2024
-1.2%
0.1%
1.2%
dic 2023
1.1%
-0.5%
-1.3%
nov 2023
-1.5%
0.7%
-0.2%
ott 2023
-0.2%
0.2%
0.1%
set 2023
0.0%
0.0%
0.3%
ago 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
lug 2023
-0.7%
-0.2%
0.5%
giu 2023
0.5%
0.0%
1.7%
mag 2023
1.6%
0.2%
-2.0%
apr 2023
-1.9%
0.1%
-0.6%
mar 2023
-0.6%
-0.3%
-0.2%
feb 2023
-0.2%
-0.2%
-0.5%
gen 2023
-0.7%
0.2%
1.2%
dic 2022
1.6%
0.3%
-0.1%
nov 2022
-0.3%
-0.1%
-1.1%
ott 2022
-1.0%
-0.3%
-1.7%
set 2022
-1.8%
-0.1%
2.3%
ago 2022
2.3%
0.3%
0.5%
lug 2022
0.4%
0.2%
-2.0%
giu 2022
-2.1%
-0.2%
-1.1%
mag 2022
-1.1%
-0.2%
1.4%
apr 2022
1.6%
0.1%
0.2%
mar 2022
0.0%
-0.1%
4.0%
feb 2022
4.0%
-0.1%
-3.4%
gen 2022
-3.4%
0.0%
-1.1%
dic 2021
-1.0%
0.1%
2.1%
nov 2021
1.9%
0.0%
-0.5%
ott 2021
-0.6%
0.0%
0.1%
set 2021
0.1%
0.0%
-0.3%
ago 2021
-0.2%
0.0%
1.0%
lug 2021
0.8%
-0.1%
1.1%
giu 2021
1.0%
-0.1%
-1.6%
