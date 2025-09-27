Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Basso
|0.1%
|0.1%
|
0.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati ai consumi finali delle famiglie, in Italia, nel mese in esame rispetto al mese precedente. È un indice fondamentale per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto, che viene utilizzato come misura dell'inflazione complessiva.
I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti da indagini locali e centrali, nonché da fonti amministrative (Ministero dello Sviluppo Economico). Inoltre, gli indici sono calcolati a diversi livelli: provinciale e regionale, nonché indice all-item, che si ottiene come media ponderata degli indici regionali.
Il paniere dei consumatori comprende prodotti alimentari, bevande analcoliche e alcoliche, tabacco, chiusura, mobili, elettricità e acqua, servizi di trasporto, intrattenimento, istruzione e altri beni e servizi. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa sulla spesa per consumi finali.
In relazione alla valuta Euro (EUR), una maggiore indicazione dei dati può essere interpretata come un segnale positivo e una previsione al rialzo, dato che per combattere l'inflazione lo strumento più utilizzato è quello di aumentare i tassi, portando ad attrarre investimenti esteri; dati più bassi possono essere interpretati come un segnale negativo e possono suggerire una previsione valutaria al ribasso.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
