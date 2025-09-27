CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Italia
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Settore
Prezzi
Basso 0.1% 0.1%
0.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati ai consumi finali delle famiglie, in Italia, nel mese in esame rispetto al mese precedente. È un indice fondamentale per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto, che viene utilizzato come misura dell'inflazione complessiva.

I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti da indagini locali e centrali, nonché da fonti amministrative (Ministero dello Sviluppo Economico). Inoltre, gli indici sono calcolati a diversi livelli: provinciale e regionale, nonché indice all-item, che si ottiene come media ponderata degli indici regionali.

Il paniere dei consumatori comprende prodotti alimentari, bevande analcoliche e alcoliche, tabacco, chiusura, mobili, elettricità e acqua, servizi di trasporto, intrattenimento, istruzione e altri beni e servizi. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa sulla spesa per consumi finali.

In relazione alla valuta Euro (EUR), una maggiore indicazione dei dati può essere interpretata come un segnale positivo e una previsione al rialzo, dato che per combattere l'inflazione lo strumento più utilizzato è quello di aumentare i tassi, portando ad attrarre investimenti esteri; dati più bassi possono essere interpretati come un segnale negativo e possono suggerire una previsione valutaria al ribasso.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Italia (CPI) m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.1%
0.1%
0.1%
ago 2025 prelim.
0.1%
0.2%
0.4%
lug 2025
0.4%
0.4%
0.4%
lug 2025 prelim.
0.4%
0.1%
0.2%
giu 2025
0.2%
0.2%
0.2%
giu 2025 prelim.
0.2%
0.1%
-0.1%
mag 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
mag 2025 prelim.
0.0%
0.1%
0.1%
apr 2025
0.1%
0.2%
0.2%
apr 2025 prelim.
0.2%
0.2%
0.3%
mar 2025
0.3%
0.4%
0.4%
mar 2025 prelim.
0.4%
0.0%
0.2%
feb 2025
0.2%
0.2%
0.2%
feb 2025 prelim.
0.2%
0.7%
0.6%
gen 2025
0.6%
0.6%
0.6%
gen 2025 prelim.
0.6%
0.0%
0.1%
dic 2024
0.1%
0.1%
0.1%
dic 2024 prelim.
0.1%
0.0%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
nov 2024 prelim.
0.0%
0.2%
0.0%
ott 2024
0.0%
0.0%
0.0%
ott 2024 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.2%
set 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
set 2024 prelim.
-0.2%
-0.2%
0.2%
ago 2024
0.2%
0.2%
0.2%
ago 2024 prelim.
0.2%
0.3%
0.4%
lug 2024
0.4%
0.5%
0.5%
lug 2024 prelim.
0.5%
0.1%
0.1%
giu 2024
0.1%
0.1%
0.1%
giu 2024 prelim.
0.1%
0.1%
0.2%
mag 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mag 2024 prelim.
0.2%
0.1%
0.1%
apr 2024
0.1%
0.2%
0.2%
apr 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.0%
mar 2024
0.0%
0.1%
0.1%
mar 2024 prelim.
0.1%
-0.1%
0.1%
feb 2024
0.1%
0.1%
0.1%
feb 2024 prelim.
0.1%
0.1%
0.3%
gen 2024
0.3%
0.3%
0.3%
gen 2024 prelim.
0.3%
0.1%
0.2%
dic 2023
0.2%
0.2%
0.2%
dic 2023 prelim.
0.2%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
-0.4%
-0.4%
nov 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
-0.2%
ott 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
ott 2023 prelim.
-0.1%
0.1%
0.2%
set 2023
0.2%
0.2%
0.2%
set 2023 prelim.
0.2%
0.2%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.4%
0.4%
ago 2023 prelim.
0.4%
0.1%
0.0%
