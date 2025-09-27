L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m riflette la variazione dei prezzi di un paniere di beni e servizi destinati ai consumi finali delle famiglie, in Italia, nel mese in esame rispetto al mese precedente. È un indice fondamentale per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto, che viene utilizzato come misura dell'inflazione complessiva.

I dati per il calcolo dell'indice sono raccolti da indagini locali e centrali, nonché da fonti amministrative (Ministero dello Sviluppo Economico). Inoltre, gli indici sono calcolati a diversi livelli: provinciale e regionale, nonché indice all-item, che si ottiene come media ponderata degli indici regionali.

Il paniere dei consumatori comprende prodotti alimentari, bevande analcoliche e alcoliche, tabacco, chiusura, mobili, elettricità e acqua, servizi di trasporto, intrattenimento, istruzione e altri beni e servizi. Ai beni e ai servizi vengono dati pesi diversi, che riflettono le relative quote di spesa sulla spesa per consumi finali.

In relazione alla valuta Euro (EUR), una maggiore indicazione dei dati può essere interpretata come un segnale positivo e una previsione al rialzo, dato che per combattere l'inflazione lo strumento più utilizzato è quello di aumentare i tassi, portando ad attrarre investimenti esteri; dati più bassi possono essere interpretati come un segnale negativo e possono suggerire una previsione valutaria al ribasso.

Ultimi valori: