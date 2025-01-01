DocumentazioneSezioni
Genera un array con solo valori univoci.

Versione per lavorare con valori reali:

bool  MathUnique(
   const double&   array[],   // array di valori
   double&         result[]   // array di risultati
  );

Versione per lavorare con valori interi:

bool  MathUnique(
   const int&     array[],      // array dei valori
   int&           result[]      // array dei risultati
  );

Parametri

array[]

[in] L'array di origine. 

result[]

[out] Array per dare in output i valori univoci. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.