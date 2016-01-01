- Caratteristiche statistiche
- Distribuzione Normale
- Distribuzione Log-normale
- La distribuzione beta
- Distribuzione beta non centrale
- Distribuzione gamma
- Distribuzione del Chi-quadrato
- Distribuzione chi-quadrato non centrale
- Distribuzione Esponenziale
- Distribuzione-F
- Distribuzione-F noncentrale
- Distribuzione-T
- Distribuzione-T non centrale
- Distribuzione Logistica
- Distribuzione di Cauchy
- Distribuzione uniforme
- Distribuzione di Weibull
- Distribuzione binomiale
- Distribuzione binomiale negativa
- Distribuzione geometrica
- Distribuzione ipergeometrica
- Distribuzione di Poisson
- Subfunzioni
Statistiche
La libreria statistica fornisce un modo conveniente di lavorare con distribuzioni statistiche di base.
La libreria fornisce 5 funzioni per ogni distribuzione:
- Calcolo della densità di probabilità - funzioni della forma MathProbabilityDensityX()
- Calcolo delle probabilità - funzioni della forma MathCumulativeDistributionX()
- Calcolo dei quantili di distribuzione - funzioni della forma MathQuantileX()
- Generazione di numeri casuali con distribuzione specificata - funzioni della forma MathRandomX()
- Calcolo dei momenti teorici delle distribuzioni - funzioni della forma MathMomentsX()
Oltre a calcolo dei valori per le singole variabili casuali, la libreria fornisce anche overloads per le funzioni che eseguono gli stessi calcoli per gli array.
