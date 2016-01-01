//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalDistributionExample.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- include le funzioni per calcolare la distribuzione normale

#include <Math\Stat\Normal.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione start programma Script function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- impostai parametri della distribuzione normale

double mu=5.0;

double sigma=1.0;

PrintFormat("Distribuzione normale con i parametri mu=%G e sigma=%G, esempi di calcolo:",mu,sigma);

//--- imposta l'intervallo

double x1=mu-sigma;

double x2=mu+sigma;

//--- variabili per il calcolo della probabilità

double cdf1,cdf2,probability;

//--- variabili per i codici errore

int error_code1,error_code2;

//--- calcola i valori della funzione di distribuzione

cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);

cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);

//--- controlla i codici errore

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- calcola la probabilità di una variabile random nel range

probability=cdf2-cdf1;

//--- da in output il risultato

PrintFormat("1. Calcola la probabilità di una variabile random entro il range di %.5f<x<%.5f",x1,x2);

PrintFormat(" Risposta: Probabilità = %5.8f",probability);

}



//--- Trova il valore del range della variabile random x, corrispondente al 95% del livello di confidenza

probability=0.95; // imposta la confidenza di probabilità

//--- imposta le probabilità ai confini degli intervalli

double p1=(1.0-probability)*0.5;

double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;

//--- calcola i confini degli intevalli

x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);

x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);

//--- controlla codici errore

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- output del risultato

PrintFormat("2. Per l'intervallo di confidenza = %.2f, trova il range della variabile random",probability);

PrintFormat(" Risposta: il range è %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);

}



PrintFormat("3. Calcola i primi 4 momenti calcolati e teorici della distribuzione");

//--- Genea un arrai di numeri random, calcola i primi 4 momenti e li confronta con i valori teorici

int data_count=1000000; // imposta il numero di valori e prepara un array

double data[];

ArrayResize(data,data_count);

//--- genera i valori random e li memorizza nell'array

for(int i=0; i<data_count; i++)

{

data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);

}

//--- imposta l'indice dei valori iniziali e l'ammontare dei dati del calcolo

int start=0;

int count=data_count;

//--- calcola i primi 4 momenti dei valori generati

double mean=MathMean(data,start,count);

double variance=MathVariance(data,start,count);

double skewness=MathSkewness(data,start,count);

double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);

//--- variabili per i momenti teorici

double normal_mean=0;

double normal_variance=0;

double normal_skewness=0;

double normal_kurtosis=0;

//--- mostra i valori dei momenti calcolati

PrintFormat(" Media Varianza Asimmetria Curtosi");

PrintFormat("Calccolati %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);

//--- calcola i valori teorici dei momenti e li confronta con i valori ottenuti

if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))

{

PrintFormat("Teorici %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);

PrintFormat("Differenza %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);

}

}