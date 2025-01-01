DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Libreria Standard Matematiche Statistiche Subfunzioni MathCumulativeDistributionEmpirical 

MathCumulativeDistributionEmpirical

La funzione calcola la funzione empirica cumulata di distribuzione (cdf) per valori casuali da un'array.

bool  MathCumulativeDistributionEmpirical(
   const double&  array[],   // array odi valori random
   const int      count,     // il numero di coppie
   double&        x[],       // array di valori x
   double&        cdf[]      // array di valori cdf
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori casuali. 

count

[in] Il numero di (x, CDF(x)) coppie.

x[]

[out] Array per l'output di valori x . 

cdf[]

[out] Array per l'output di valori cdf(x) . 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.