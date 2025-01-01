DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathLog10 

MathLog10

Calcola il logaritmo in base 10 per gli elementi dell'array. 

Versione con output dei risultati in un nuovo array:

bool  MathLog10(
   const double&   array[],   // array di valori
   double&         result[]   // array di risultati
  );

Versione con output dei risultati nell'array originale:

bool  MathLog10(
   double&        array[]    // array di valori
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori.   

result[]

[out] Array di valori di uscita.   

array[]

[out] Array di valori di uscita.   

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.