MathMax 

MathMax

Restituisce il valore massimo di tutti gli elementi dell'array.

double  MathMax(
   const double&  array[]   // array di valori
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

Valore di ritorno

Il valore massimo.