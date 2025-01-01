DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathCorrelationKendall 

MathCorrelationKendall

Calcola il coefficiente di correlazione di Kendall.

Versione per lavorare con array di valori reali:

bool  MathCorrelationKendall(
   const double&  array1[],  // il primo array di valori
   const double&  array2[],  // il secondo array di valori
   double&        tau        // coefficiente di correlazione
  );

Versione per lavorare con array di valori interi:

bool  MathCorrelationKendall(
   const int&     array1[],  // il primo array di valori
   const int&     array2[],  // il secondo array di valori
   double&        tau        // coefficiente di correlazione
  );

Parametri

array1[]

[in] Il primo array di valori. 

array2[]

[in] Il secondo array di valori. 

tau

[out] variabile per memorizzare il coefficiente di correlazione.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.