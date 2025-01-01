文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathUnique 

MathUnique

生成只有唯一值的数组。

处理真实值的版本：

bool  MathUnique(
   const double&   array[],   // 数值数组
   double&         result[]   // 结果数组
   )

处理整型值的版本：

bool  MathUnique(
   const int&     array[],      // 数值数组
   int&           result[]      // 结果数组
   )

参数

array[]

[in] 源数组。 

result[]

[out] 输出唯一值的数组。 

返回值

如果成功返回true，否则返回false。