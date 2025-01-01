DocumentazioneSezioni
Y_Size (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Y_Size".

int  Y_Size() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Y_Size" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.

Y_Size (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "Y_Size".

bool  Y_Size(
   int  Y      // valore della proprietà
   )

Parametri

Y

[in]  Nuovo valore per la proprietà "Y_Size".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.