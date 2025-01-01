DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectSubChartY_Distance 

Y_Distance (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "Y_Distance".

int  Y_Distance() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Y_Distance" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0.

Y_Distance (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "Y_Distance".

bool  Y_Distance(
   int  Y      // valore della proprietà
   )

Parametri

Y

[in] Nuovo valore per la proprietà "Y_Distance".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la proprietà.