- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
Crea l'oggetto grafico "SubChart".
bool Create(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore Chart (0 – chart corrente).
name
[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.
window
[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).
X
[in] X coordinate.
Y
[in] Y coordinate.
sizeX
[in] grandezza X.
sizeY
[in] grandezza Y.
Valore di ritorno
true - successo, false - errore.