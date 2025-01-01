DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectSubChartCreate 

Create

Crea l'oggetto grafico "SubChart".

bool  Create(
   long    chart_id,     // identificatore chart
   string  name,         // nome oggetto
   int     window,       // finestra chart
   int     X,            // X coordinate
   int     Y,            // Y coordinate
   int     sizeX,        // grandezza X
   int     sizeY         // grandezza Y
   )

Parametri

chart_id

[in]  Identificatore Chart (0 – chart corrente).

name

[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

X

[in]  X coordinate.

Y

[in]  Y coordinate.

sizeX

[in]  grandezza X.

sizeY

[in]  grandezza Y.

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.