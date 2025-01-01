MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectSubChartX_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Size (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà "X_Size". int X_Size() const Valore di ritorno Valore della proprietà "X_Size" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non c'è oggetto assegnato, restituisce 0. X_Size (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "X_Size". bool X_Size( int X // valore della proprietà ) Parametri X [in] Nuovo valore per la proprietà "X_Size". Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la proprietà. Corner Y_Size