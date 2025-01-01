Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiIchimokuSenkouSpanA TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType SenkouSpanA Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanA de l'index spécifié. double SenkouSpanA( int index // Index ) Paramètres index [in] Index de l'élément. Valeur de retour L'élément du buffer de la ligne SenkouSpanA de l'index spécifié, ou ***<t3>EMPTY_VALUE s'il n'y a aucune donnée correcte.</t3> KijunSen SenkouSpanB