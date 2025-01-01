- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.
|
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
tenkan_sen
[in] Période de TenkanSen.
kijun_sen
[in] Période de KijunSen.
senkou_span_b
[in] Période de SenkouSpanB.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.