Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int tenkan_sen,

int kijun_sen,

int senkou_span_b

)

Paramètres

symbol

[in] Symbole.

period

[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in] Période de TenkanSen.

kijun_sen

[in] Période de KijunSen.

senkou_span_b

[in] Période de SenkouSpanB.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.