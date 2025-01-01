DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiIchimokuCreate 

Create

Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.

bool  Create(
   string           symbol,            // Symbole
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // Période
   int              tenkan_sen,        // Période of TenkanSen
   int              kijun_sen,         // Période of KijunSen
   int              senkou_span_b      // Période of SenkouSpanB
   )

Paramètres

symbol

[in]  Symbole.

period

[in]  Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).

tenkan_sen

[in]  Période de TenkanSen.

kijun_sen

[in]  Période de KijunSen.

senkou_span_b

[in]  Période de SenkouSpanB.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.