DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiIchimokuSenkouSpanB 

SenkouSpanB

Retourne l'élément du buffer de la ligne SenkouSpanB de l'index spécifié.

double  SenkouSpanB(
   int  index      // Index
   )

Paramètres

index

[in]  Index de l'élément.

Valeur de retour

L'élément du buffer de la ligne SenkouSpanB de l'index spécifié, ou ***<t3>EMPTY_VALUE s'il n'y a aucune donnée correcte.</t3>