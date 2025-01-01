DocumentationSections
Classes d'Indicateurs de Tendance

Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des indicateurs de Tendance de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.

Classe/groupe

Description

CiADX

Average Directional Index

CiADXWilder

Average Directional Index par Welles Wilder

CiBands

Bandes de Bollinger®

CiEnvelopes

Enveloppes

CiIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

CiMA

Moyenne Mobile

CiSAR

Système Parabolic Stop And Reverse

CiStdDev

Standard Deviation

CiDEMA

Double Exponential Moving Average

CiTEMA

Triple Exponential Moving Average

CiFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

CiAMA

Adaptive Moving Average

CiVIDyA

Variable Index Dynamic Average