Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de Tendance
Classes d'Indicateurs de Tendance
Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques des classes des indicateurs de Tendance de la Bibliothèque Standard MQL5 et les descriptions de ses composants principaux.
|
Classe/groupe
|
Description
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index par Welles Wilder
|
Bandes de Bollinger®
|
Enveloppes
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moyenne Mobile
|
Système Parabolic Stop And Reverse
|
Standard Deviation
|
Double Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Average
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Adaptive Moving Average
|
Variable Index Dynamic Average