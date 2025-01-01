DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursIndicateurs de TendanceCiIchimokuChinkouSpan 

ChinkouSpan

Retourne l'élément du buffer de la ligne ChinkouSpan de l'index spécifié.

double  ChinkouSpan(
   int  index      // Index
   )

Paramètres

index

[in]  Index de l'élément.

Valeur de retour

L'élément du buffer de la ligne ChinkouSpan de l'index spécifié en cas de succès, ou EMPTY_VALUE si aucune donnée correcte n'existe.