ChinkouSpan

Retourne l'élément du buffer de la ligne ChinkouSpan de l'index spécifié.

double ChinkouSpan(
   int index        // Index
   )

Paramètres

index
[in]  Index de l'élément.

Valeur de retour

L'élément du buffer de la ligne ChinkouSpan de l'index spécifié en cas de succès, ou EMPTY_VALUE si aucune donnée correcte n'existe.