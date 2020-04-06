Prime Trader

PrimeTrader EA - Inteligencia refinada

PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada.

El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control basado en la sesión, al tiempo que le mantiene informado a través de un panel de información limpio y en tiempo real.

Diseñado para operar de manera eficiente y silenciosa en segundo plano, PrimeTrader EA prioriza la estabilidad, la claridad y la gestión profesional de las operaciones por encima de la complejidad.

Ventajas principales

  • Gestión inteligente de operaciones con protección incorporada

  • Lógica adaptable a las diferentes condiciones del mercado

  • Arquitectura ligera para un funcionamiento suave y fiable

  • Comportamiento personalizable para adaptarse a diferentes estilos de negociación

  • Panel de control profesional en el gráfico.


Pares y plazos recomendados:

- Funciona con XAUUSD.

- Plazos recomendados: M15.

- Depósito mínimo : 300$.


Optimizado para el comercio de oro y los plazos estructurados, PrimeTrader EA está diseñado para los comerciantes que buscan el equilibrio entre la simplicidad y el control avanzado.

Una solución enfocada para un trading disciplinado y automatizado.

