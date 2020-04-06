Prime Trader
- Asesores Expertos
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.1
- Actualizado: 23 septiembre 2025
- Activaciones: 5
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada
PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada.
El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control basado en la sesión, al tiempo que le mantiene informado a través de un panel de información limpio y en tiempo real.
Diseñado para operar de manera eficiente y silenciosa en segundo plano, PrimeTrader EA prioriza la estabilidad, la claridad y la gestión profesional de las operaciones por encima de la complejidad.
Ventajas principales
-
Gestión inteligente de operaciones con protección incorporada
-
Lógica adaptable a las diferentes condiciones del mercado
-
Arquitectura ligera para un funcionamiento suave y fiable
-
Comportamiento personalizable para adaptarse a diferentes estilos de negociación
-
Panel de control profesional en el gráfico.
Pares y plazos recomendados:
- Funciona con XAUUSD.
- Plazos recomendados: M15.
- Depósito mínimo : 300$.
Optimizado para el comercio de oro y los plazos estructurados, PrimeTrader EA está diseñado para los comerciantes que buscan el equilibrio entre la simplicidad y el control avanzado.
Una solución enfocada para un trading disciplinado y automatizado.