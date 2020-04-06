Golden Algo MT5
- Asesores Expertos
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.9
- Actualizado: 23 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar.
Mejor configuración: Descargar archivo SET
Para XAUUSD
Marco de Tiempo : 1 Min
Características :
- Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios.
- un filtro de noticias para evitar operar durante eventos económicos importantes,
- gestión diaria del dinero para determinar la pérdida máxima durante el día,
- gestión inteligente del capital basada en un ratio de riesgo flexible,
- un filtro de tiempo que permite precisar las horas de negociación.
- Par de divisas: XAUUSD (ORO)
- Depósito mínimo: $300
Este sistema está diseñado para equilibrar la seguridad y la eficiencia .
La versión actual soporta MT5. Si necesita una versión MT4, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias.