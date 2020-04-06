Golden Algo MT5

Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar.

Mejor configuración: Descargar archivo SET

Para XAUUSD

Marco de Tiempo : 1 Min

Características :

  • Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios.
  • un filtro de noticias para evitar operar durante eventos económicos importantes,
  • gestión diaria del dinero para determinar la pérdida máxima durante el día,
  • gestión inteligente del capital basada en un ratio de riesgo flexible,
  • un filtro de tiempo que permite precisar las horas de negociación.
Recomendaciones :
  • Par de divisas: XAUUSD (ORO)
  • Depósito mínimo: $300

Este sistema está diseñado para equilibrar la seguridad y la eficiencia .

La versión actual soporta MT5. Si necesita una versión MT4, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias.

