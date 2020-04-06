Golden Algo MT5

Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar.

Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min

Características :

Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios.

un filtro de noticias para evitar operar durante eventos económicos importantes,

gestión diaria del dinero para determinar la pérdida máxima durante el día,

gestión inteligente del capital basada en un ratio de riesgo flexible,

un filtro de tiempo que permite precisar las horas de negociación.

Recomendaciones :

Par de divisas: XAUUSD (ORO)

Depósito mínimo: $300

Este sistema está diseñado para equilibrar la seguridad y la eficiencia .

La versión actual soporta MT5. Si necesita una versión MT4, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias.