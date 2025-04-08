ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Matriz de Razón Metálica AI (MT5)

[Subtítulo: Matriz de Volatilidad | Pulso de Razonamiento | Seguridad de Escudo Metálico]

Introducción Metallic Reason Matrix AI es un sistema de trading futurista que aplica la "Lógica del Razonamiento" al caos del mercado. A diferencia de los EAs estándar que reaccionan a ciegas, la Matriz de Razonamiento construye una estructura multidimensional del mercado. Combina la Desviación Estándar (La Matriz) para detectar la expansión de la volatilidad, el ADX para medir la intención de la tendencia y el RSI (El Pulso) para cronometrar la entrada. Crea una estructura "Metálica" que es rígida contra el ruido pero lo suficientemente flexible para captar movimientos explosivos.

Versión 1.00: MetallicShield Core Esta versión está fortificada con el Protocolo de Seguridad "Metallic Shield ". Cuenta con la avanzada lógica "Deca-Buffer" Trailing Stop, que calcula una distancia de seguridad extrema (10x Margen de Seguridad) basada en los límites del broker en tiempo real. Esto garantiza el cumplimiento al 100% de las normas de Validación de Mercado y evita errores de ejecución durante los picos de volatilidad.

Estrategia de negociación (La matriz de razonamiento ) El sistema funciona con un motor cognitivo de 3 capas:

Matriz de Volatilidad (Expansión): Utiliza la Desviación Estándar para percibir cuándo el mercado se está "despertando". Sólo opera cuando la volatilidad supera el umbral InpStdDevLevel, evitando los mercados muertos. Estructura Metálica (Tendencia): Valida la dirección utilizando la SMA 100 combinada con ADX (>20). Esto asegura que la "Espina Metálica" de la tendencia es lo suficientemente fuerte como para apoyar una operación. Pulso de Razonamiento (Timing): Utiliza el RSI para encontrar el momento preciso de inyección de impulso dentro de la matriz. Comprar: El RSI se mantiene por encima de 50 en una tendencia alcista.

Vender: El RSI se mantiene por debajo de 50 en una tendencia bajista.

Características principales

Ejecución AI-Lógica: El sistema no se limita a emitir señales, sino que cruza referencias de volatilidad, fuerza de la tendencia y estado del impulso antes de apretar el gatillo.

Escudo Metálico Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Garantiza que sus trailing stops nunca sean rechazados por los límites del broker, incluso en las condiciones de mercado más salvajes.

Enfriamiento inteligente: Si el broker rechaza una orden, Matrix activa un "Enfriamiento del Sistema" (15 minutos) para proteger su cuenta de baneos del servidor.

Gestión Institucional del Dinero: Tamaño de Lote Dinámico incorporado basado en el Margen Libre de la Cuenta y el Porcentaje de Riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad estructural).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== MATRIZ CEREBRO (AI) === InpMaPeriod : El eje estructural (Por defecto 100). InpStdDevPeriod / Level : Ajustes de expansión de volatilidad. InpAdxPeriod : Filtro de fuerza de tendencia.

=== ESCUDO METÁLICO (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.