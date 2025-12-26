Contex
- Indicadores
- Elias Teixeira De Araujo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador de Tendencia Bicolor con Confirmación
Este sistema sigue la tendencia basándose en el cambio de color del indicador, dando prioridad a la confirmación de la vela para filtrar las señales falsas.
Señal de compra (Larga): El indicador cambia a verde. La entrada se ejecuta sólo en la segunda vela verde (confirmación de la tendencia).
Señal de Venta (Corto): El indicador se vuelve rojo. La entrada se ejecuta sólo en la segunda vela roja.
Filtro de Mercado Plano: Si el mercado está oscilando, plano, o mostrando baja volatilidad ("tranquilo"), no se toman operaciones.