EA Game Changer mt5

5

Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla.
Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco temporal; sin embargo, su rendimiento es excepcional en instrumentos con tendencia fuerte, como xau/usd en el marco temporal M15.

Puede consultar los resultados en tiempo real aquí.

Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support and Trend Scanner. ¡Envíeme un mensaje privado!

Configuración y manual aquí

Tenga en cuenta que no vendo mis Asesores Expertos ni conjuntos especiales en Telegram; solo están disponibles en MQL5 y los archivos de mis conjuntos solo están disponibles en mi blog aquí. ¡Tenga cuidado con los estafadores y no compre conjuntos a nadie más!

CONFIGURACIÓN

Open new series – true/false - comienzo de una nueva serie de pedidos.
Trade Buy - permitir que el EA compre
Trade Sell - permitir que el EA venda
Support manual orders – true/false –  permitir que el EA controle los pedidos manuales
Use hedge - Permite que el EA opere en ambas direcciones, compra y venta. Si es falso, solo opera en una dirección.
Max Orders – la cantidad máxima de pedidos permitidos
Order Comment – la descripción del nombre del sistema
Start lots – el lote mínimo inicial
Use Money Management – true/false -  uso del cálculo automático de lotes verdadero o falso
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - la cantidad de margen libre para abrir cada 0,01 lotes
Lot multiplier – El multiplicador de lotes para los siguientes pedidos
Max lot – el tamaño máximo de lote permitido
Real TP points (0 – not use) – TO real, el bróker puede verlo - en puntos
Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, el bróker no puede verlo – en puntos
Real SL points (0 – not use) – SL real, la corredor puede verlo - en puntos
Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, el bróker no puede verlo – en puntos
Use Real Trail (false: virtual) true/false – el uso del rastro real si el verdadero corredor puede verlo, si el falso corredor no puede verlo
Trail Start points (0 – not use) – ¿Cuántos pips de ganancia se requieren antes de que comience el trailing stop? (0 = trailing off)
Trail Step points – Una vez que el trailing está activo, el stop loss se mueve cada X pips que el precio avanza.
Close from reverse signal – true/false – Si es cierto, el EA se cerrará si la señal/tendencia cambia.
Max spread (0 – not use) – el spread máximo permitido
Start Hour – La hora en que el EA debe iniciarse según el broker Market Watch
End Hour - La hora en que el EA debe finalizar según el broker Market Watch
DD Reduction Algoritm - Algoritmo de reducción de caída: cuando la última orden con ganancias se cierra junto con la primera orden.
Number order for DD Reduction Algoritm - a partir de qué orden se activa el algoritmo de reducción de caída.
Percent profit for DD Reduction Algoritm - porcentaje de beneficio al cerrar órdenes en el modo de reducción de drawdown.
Draw on-off – true/false – Mostrar o no las etiquetas de ganancias en el gráfico
Next is font settings - A continuación se encuentran las configuraciones de fuente.
Pause between orders (min 0 – not use) – Cantidad de minutos de pausa entre pedidos
Magic - Es un número especial que el EA asigna a sus pedidos
Fix distance - distancia fija entre pedidos en puntos
Order dinamic distance - ¿En qué orden se aplicará la distancia dinámica?
Dinamic distance start - el valor inicial de la distancia dinámica en puntos
Distance multiplier - el multiplicador de distancia dinámico
Next:  Panel Parameters - Siguiente: Parámetros del panel


Comentarios 2
Arhyel Mshelia
394
Arhyel Mshelia 2025.12.22 12:03 
 

Another amazing product from Strukov it's really a game changer less DD excellent trend following with the right setting and guidance from the author you will definitely be glad you bought it

junior Cezar Sampayouf
142
junior Cezar Sampayouf 2025.12.17 21:40 
 

It is a very good expert like Gold stuff and other products of Author(Mr Vasiliy), it is perfectly compatible with the Game Changer indicator. I put it on test with $1000, it has made $190 in these 2 days. I think if you can add another option to input (the ea setting), it will reduce the drawdown and make it work better. That is, close all positions when the indicator shows the cross sign, meaning it enters neutral or no trade mode. It is true that it will cause our position hit SL, but it recovers the loss very quickly and it also consume less drawdown.

