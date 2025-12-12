EA Game Changer mt5
- Asesores Expertos
- Vasiliy Strukov
- Versión: 2.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla.
Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco temporal; sin embargo, su rendimiento es excepcional en instrumentos con tendencia fuerte, como xau/usd en el marco temporal M15.
Puede consultar los resultados en tiempo real aquí.
Configuración y manual aquí
CONFIGURACIÓN
Open new series – true/false - comienzo de una nueva serie de pedidos.
Trade Buy - permitir que el EA compre
Trade Sell - permitir que el EA venda
Support manual orders – true/false – permitir que el EA controle los pedidos manuales
Use hedge - Permite que el EA opere en ambas direcciones, compra y venta. Si es falso, solo opera en una dirección.
Max Orders – la cantidad máxima de pedidos permitidos
Order Comment – la descripción del nombre del sistema
Start lots – el lote mínimo inicial
Use Money Management – true/false - uso del cálculo automático de lotes verdadero o falso
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - la cantidad de margen libre para abrir cada 0,01 lotes
Lot multiplier – El multiplicador de lotes para los siguientes pedidos
Max lot – el tamaño máximo de lote permitido
Real TP points (0 – not use) – TO real, el bróker puede verlo - en puntos
Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, el bróker no puede verlo – en puntos
Real SL points (0 – not use) – SL real, la corredor puede verlo - en puntos
Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, el bróker no puede verlo – en puntos
Use Real Trail (false: virtual) true/false – el uso del rastro real si el verdadero corredor puede verlo, si el falso corredor no puede verlo
Trail Start points (0 – not use) – ¿Cuántos pips de ganancia se requieren antes de que comience el trailing stop? (0 = trailing off)
Trail Step points – Una vez que el trailing está activo, el stop loss se mueve cada X pips que el precio avanza.
Close from reverse signal – true/false – Si es cierto, el EA se cerrará si la señal/tendencia cambia.
Max spread (0 – not use) – el spread máximo permitido
Start Hour – La hora en que el EA debe iniciarse según el broker Market Watch
End Hour - La hora en que el EA debe finalizar según el broker Market Watch
DD Reduction Algoritm - Algoritmo de reducción de caída: cuando la última orden con ganancias se cierra junto con la primera orden.
Number order for DD Reduction Algoritm - a partir de qué orden se activa el algoritmo de reducción de caída.
Percent profit for DD Reduction Algoritm - porcentaje de beneficio al cerrar órdenes en el modo de reducción de drawdown.
Draw on-off – true/false – Mostrar o no las etiquetas de ganancias en el gráfico
Next is font settings - A continuación se encuentran las configuraciones de fuente.
Pause between orders (min 0 – not use) – Cantidad de minutos de pausa entre pedidos
Magic - Es un número especial que el EA asigna a sus pedidos
Fix distance - distancia fija entre pedidos en puntos
Order dinamic distance - ¿En qué orden se aplicará la distancia dinámica?
Dinamic distance start - el valor inicial de la distancia dinámica en puntos
Distance multiplier - el multiplicador de distancia dinámico
Next: Panel Parameters - Siguiente: Parámetros del panel
