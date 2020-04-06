The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD

Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716

Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente.

The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado. Utiliza filtrado de flujo de órdenes multinivel y simetría geométrica, permitiendo entradas precisas con un drawdown mínimo.

Ventajas clave

  • Inteligencia de Liquidez: Escanea el mercado en busca de acumulaciones de liquidez ocultas, abriendo operaciones donde la probabilidad de impulso es máxima.

  • Filtro de Tendencia Neuronal: Filtro inteligente que separa los movimientos de tendencia reales de las correcciones falsas y el ruido.

  • Control de Riesgo Dinámico: Cada posición cuenta con un módulo de protección adaptativo que ajusta los niveles de beneficio según la volatilidad.

  • Filosofía Zero-Grid: Rechazo total a promedios, rejillas o martingala. El robot opera bajo el principio de "una entrada — una salida".

  • Disciplina Institucional: Sin factores humanos; ejecuta el plan con precisión absoluta, ignorando el pánico del mercado.

Especificaciones técnicas

  • Instrumento: Oro (XAUUSD)

  • Marco de tiempo: H1

  • Depósito recomendado: desde 500 USD

  • Mínimo: 200 USD

  • Tipo de ejecución: Cualquier bróker (se recomiendan cuentas ECN)

Descargo de responsabilidad El sistema opera según datos históricos y en tiempo real. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El usuario es responsable de los parámetros de riesgo.

