Remstone no es un asesor experto cualquiera. Combina años de investigación y gestión de activos.

Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex

The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

Desde 2018 , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor!
Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.

¡Únase a una comunidad en crecimiento de traders exitosos que aprovechan el poder de Remstone!

Remstone es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para aprovechar las tendencias del mercado. Basada en algoritmos avanzados, está diseñada para operadores que buscan fiabilidad y resultados.

¡Mejore su ventaja comercial con precisión comprobada!

¿Por qué elegir Remstone?

  • Adaptabilidad avanzada del mercado: maneja muchos activos diferentes y noticias económicas para seleccionar los activos que probablemente tengan tendencia en el momento adecuado.
  • Estrategias personalizables: adapte los parámetros de entrada para que se ajusten a sus objetivos únicos.
  • Gestión de Riesgos Fácil: Prioriza la preservación del capital con una sencilla selección del Porcentaje de Riesgo por operación, y realizamos todos los cálculos complejos automáticamente. Analizamos la divisa base de la cuenta, el activo negociado y la distancia de stop loss para calcular el tamaño del lote correspondiente a su porcentaje de riesgo.
  • Fácil de usar: interfaz intuitiva tanto para principiantes como para profesionales.
  • Rendimiento certificado: respaldado por pruebas retrospectivas y resultados en vivo durante muchos años.

La filosofía de Remstone

Los investigadores han descrito el seguimiento de tendencias como la mayor anomalía estadística en finanzas de los últimos dos siglos.

En lugar de intentar demostrar si seguir tendencias seguirá siendo rentable o no, evaluamos esto como un hecho y tomamos cada decisión en base a ese supuesto.

Tanto los principiantes como los profesionales temen perder. Los profesionales ganan aprovechando los prejuicios de los principiantes.

Principiantes Profesionales
Tasa de victorias > 60 %, sin mes negativo pero con una mala relación riesgo/recompensa Tasa de victorias < 60 %, meses negativos pero buena relación riesgo/recompensa
Dejar correr las pérdidas (sin stop loss) y limitar las ganancias (take profit) Dejar que las ganancias corran (sin tomar ganancias) y limitar las pérdidas (stoploss)
Muchas pequeñas ganancias y pocas grandes pérdidas   (promedio de victorias < promedio de derrotas) Muchas pequeñas pérdidas   y pocas ganancias grandes (ganancia promedio > pérdida promedio)
Opere contra la tendencia (comprar mínimos y vender máximos) Sigue la tendencia (Compra en máximos y vende en mínimos)
Refuerzo negativo (añadir riesgo al perder , arriesgando toda la cuenta) Refuerzo positivo (añadir riesgo a la vez que se gana, arriesgando solo las ganancias)
Altos riesgos que conducen a recuperaciones lentas de las pérdidas Bajos riesgos que conducen a recuperaciones rápidas de las pérdidas
Curva de capital (con posiciones en curso) a menudo por debajo del equilibrio Curva de capital (con posiciones en ejecución) a menudo por encima del equilibrio
Decisiones manuales no reproducibles , basadas en sentimientos Decisiones automatizadas más reproducibles , sin emoción
Muchas transacciones por día sin una señal válida Las semanas sin operaciones son normales hasta que llega una señal importante
Tomar decisiones considerando el pasado Tomar decisiones considerando el futuro
¿Preferiría ganar el 90% de las pequeñas batallas de corto plazo cada mes pero perder la guerra, o ganar solo el 30% de las operaciones con meses perdedores pero hacer crecer su cartera de manera constante a lo largo de los años?

Esta tabla puede parecer contradictoria, pero contiene información muy importante para comprender cómo funcionan los traders rentables. La psicología humana y sus sesgos cognitivos son lo único que no cambia si consideramos las ganancias durante décadas.

La cartera de Remstone

Hoy compartimos Remstone para permitir que cualquier comerciante invierta en una cartera diversificada, atemporal y rentable utilizada por instituciones.
Remstone es un asesor experto multidivisa con una cartera completa:

  • Metales: ORO, PLATA
  • Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD

La ventaja de Remstone

La estrategia es robusta porque es genérica. Dado que funciona con todos los activos principales, es difícil imaginar que expire por completo algún día. Somos seguidores de tendencias puros: nunca entramos ni salimos contra la tendencia para aprovechar al máximo las grandes fluctuaciones de precios.
Se gestionan los anuncios económicos, con decisiones comerciales apropiadas pre y post noticias.
No operamos con frecuencia porque las grandes fluctuaciones de precios son poco frecuentes, pero operamos con precisión y con un stop loss muy ajustado. Este es el método profesional.
El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Incluso tenemos un fondo de cobertura como cliente.
Recibirá todas las mejoras futuras de este Asesor Experto.
Debido al largo tiempo de tenencia, nuestro experto puede trabajar con cualquier corredor.


    Recomendaciones:

    • Par de divisas: EURUSD
    • Marco temporal: H1
    • Depósito mínimo: $500
    • Tipo de cuenta: Cobertura
    • Buen bróker ECN: revisa mi perfil mql5
    • VPS de baja latencia: consulta mi perfil mql5
    • Para desactivar un par comercial, simplemente deje el nombre vacío en los parámetros de entrada.

      Por favor, póngase en contacto conmigo después de comprar.

      Descargo de responsabilidad:

      Antes de comprar   Remstone,   Tenga en cuenta los riesgos. El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura (un asesor experto pierde más de la mitad de las operaciones y una baja tasa de ganancias es el precio a pagar para obtener la mejor relación riesgo-recompensa).   Por favor, no invierta ni arriesgue dinero que no pueda permitirse perder. La paciencia es clave. No espere resultados en menos de un año . Nuestro éxito depende únicamente de nuestra paciencia y de la aceptación de las reglas del mercado: ¡muchas pequeñas fluctuaciones de precios que evitar y pocas grandes que aprovechar!
      Shui Hua Li
      507
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.12.25 16:41
      Thank you for your trust in Remstone. Yes exactly, it is able to manage very large amounts of money (up to 100 M) so the price is still very cheap, even at $2,500 in 2026. Backtests are reliable, especially because Expert Advisor was not modified since 2025-11-13 and since this date it already surfed a big trend on Silver with huge reward risk ratio 🦾
      elias_rsh
      185
      elias_rsh 2025.12.18 21:58 
       

      El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.12.18 22:17
      Merci Elias, en effet les résultats ont été très solides cette année, en live également !
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 12:21
      Thank you, I tried to create an asset management portfolio inside a single Expert Advisor to make it accessible to most people, including beginners who usually don't have the technical knowledge to build a complete portfolio of strategies by themselves!
      e3108
      40
      e3108 2025.10.21 19:14 
       

      El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 05:42
      Hello, you can use one single chart for all symbols, just specify symbol you want to trade as input parameters.
      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 15:04
      Sure, backtest is not manipulated, oldest systems are even live since 2015 !
      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 13:21
      Thank you very much, when you are passionate by what you do, it doesn't feel like working !
      Eric Vivas Ocampo
      288
      Eric Vivas Ocampo 2025.10.10 06:36 
       

      Acabo de adquirirlo, Remy es muy amable y responde todas las dudas, iré actualizando mi reseña con el tiempo y los resultados

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.10 06:45
      Gracias por el amable comentario, bienvenido, eres el primer comprador mexicano.
      liganss
      511
      liganss 2025.10.07 07:15 
       

      The seller was very patient and promptly answered all my questions. I really look forward to future trades. Highly recommend!

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.10.07 07:20
      Thank you Liganss for your nice words !
      Bruno Marques
      90
      Bruno Marques 2025.09.26 10:43 
       

      I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.09.26 10:51
      Wow, thank you for such nice words ! Hope you will like it so we can grow our funds together.
      Aleksandr Ryzhkov
      915
      Aleksandr Ryzhkov 2025.09.11 06:50 
       

      I took an advisor, the results are impressive, the author is always in touch, answers all questions

      I would like to add to my review; I have currently earned $2,000 on two successful gold transactions.

      Remstone
      688
      Respuesta del desarrollador Remy Aime Rene Louat 2025.12.03 07:37
      Thank you Aleksandr, I'm here if you have any questions. Support is important to understand a special strategy.
      Edit: Congrats for your early trust, I can see you had very nice trades with Remstone : https://www.mql5.com/en/signals/2249585
      Respuesta al comentario