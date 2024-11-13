Remstone no es un asesor experto cualquiera. Combina años de investigación y gestión de activos.



Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

Desde 2018 , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor!

Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.

¡Únase a una comunidad en crecimiento de traders exitosos que aprovechan el poder de Remstone!

Remstone es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para aprovechar las tendencias del mercado. Basada en algoritmos avanzados, está diseñada para operadores que buscan fiabilidad y resultados.

¡Mejore su ventaja comercial con precisión comprobada!



¿Por qué elegir Remstone?

Adaptabilidad avanzada del mercado: maneja muchos activos diferentes y noticias económicas para seleccionar los activos que probablemente tengan tendencia en el momento adecuado.

maneja muchos activos diferentes y noticias económicas para seleccionar los activos que probablemente tengan tendencia en el momento adecuado. Estrategias personalizables: adapte los parámetros de entrada para que se ajusten a sus objetivos únicos.

adapte los parámetros de entrada para que se ajusten a sus objetivos únicos. Gestión de Riesgos Fácil: Prioriza la preservación del capital con una sencilla selección del Porcentaje de Riesgo por operación, y realizamos todos los cálculos complejos automáticamente. Analizamos la divisa base de la cuenta, el activo negociado y la distancia de stop loss para calcular el tamaño del lote correspondiente a su porcentaje de riesgo.

Prioriza la preservación del capital con una sencilla selección del Porcentaje de Riesgo por operación, y realizamos todos los cálculos complejos automáticamente. Analizamos la divisa base de la cuenta, el activo negociado y la distancia de stop loss para calcular el tamaño del lote correspondiente a su porcentaje de riesgo. Fácil de usar: interfaz intuitiva tanto para principiantes como para profesionales.

interfaz intuitiva tanto para principiantes como para profesionales. Rendimiento certificado: respaldado por pruebas retrospectivas y resultados en vivo durante muchos años.





La filosofía de Remstone Los investigadores han descrito el seguimiento de tendencias como la mayor anomalía estadística en finanzas de los últimos dos siglos. En lugar de intentar demostrar si seguir tendencias seguirá siendo rentable o no, evaluamos esto como un hecho y tomamos cada decisión en base a ese supuesto. Tanto los principiantes como los profesionales temen perder. Los profesionales ganan aprovechando los prejuicios de los principiantes.

Principiantes Profesionales Tasa de victorias > 60 %, sin mes negativo pero con una mala relación riesgo/recompensa Tasa de victorias < 60 %, meses negativos pero buena relación riesgo/recompensa Dejar correr las pérdidas (sin stop loss) y limitar las ganancias (take profit) Dejar que las ganancias corran (sin tomar ganancias) y limitar las pérdidas (stoploss) Muchas pequeñas ganancias y pocas grandes pérdidas (promedio de victorias < promedio de derrotas) Muchas pequeñas pérdidas y pocas ganancias grandes (ganancia promedio > pérdida promedio) Opere contra la tendencia (comprar mínimos y vender máximos) Sigue la tendencia (Compra en máximos y vende en mínimos) Refuerzo negativo (añadir riesgo al perder , arriesgando toda la cuenta) Refuerzo positivo (añadir riesgo a la vez que se gana, arriesgando solo las ganancias) Altos riesgos que conducen a recuperaciones lentas de las pérdidas Bajos riesgos que conducen a recuperaciones rápidas de las pérdidas Curva de capital (con posiciones en curso) a menudo por debajo del equilibrio Curva de capital (con posiciones en ejecución) a menudo por encima del equilibrio Decisiones manuales no reproducibles , basadas en sentimientos Decisiones automatizadas más reproducibles , sin emoción Muchas transacciones por día sin una señal válida Las semanas sin operaciones son normales hasta que llega una señal importante

Tomar decisiones considerando el pasado Tomar decisiones considerando el futuro

¿Preferiría ganar el 90% de las pequeñas batallas de corto plazo cada mes pero perder la guerra, o ganar solo el 30% de las operaciones con meses perdedores pero hacer crecer su cartera de manera constante a lo largo de los años?

Esta tabla puede parecer contradictoria, pero contiene información muy importante para comprender cómo funcionan los traders rentables. La psicología humana y sus sesgos cognitivos son lo único que no cambia si consideramos las ganancias durante décadas.

La cartera de Remstone



Hoy compartimos Remstone para permitir que cualquier comerciante invierta en una cartera diversificada, atemporal y rentable utilizada por instituciones.

Remstone es un asesor experto multidivisa con una cartera completa:

Metales: ORO, PLATA

ORO, PLATA Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD





La ventaja de Remstone

La estrategia es robusta porque es genérica. Dado que funciona con todos los activos principales, es difícil imaginar que expire por completo algún día. Somos seguidores de tendencias puros: nunca entramos ni salimos contra la tendencia para aprovechar al máximo las grandes fluctuaciones de precios.