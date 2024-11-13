Remstone
- Asesores Expertos
- Remstone
- Versión: 2.49
- Actualizado: 27 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Remstone no es un asesor experto cualquiera. Combina años de investigación y gestión de activos.
The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500
Desde 2018 , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor!
Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
¡Únase a una comunidad en crecimiento de traders exitosos que aprovechan el poder de Remstone!
Remstone es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para aprovechar las tendencias del mercado. Basada en algoritmos avanzados, está diseñada para operadores que buscan fiabilidad y resultados.
¡Mejore su ventaja comercial con precisión comprobada!
¿Por qué elegir Remstone?
- Adaptabilidad avanzada del mercado: maneja muchos activos diferentes y noticias económicas para seleccionar los activos que probablemente tengan tendencia en el momento adecuado.
- Estrategias personalizables: adapte los parámetros de entrada para que se ajusten a sus objetivos únicos.
- Gestión de Riesgos Fácil: Prioriza la preservación del capital con una sencilla selección del Porcentaje de Riesgo por operación, y realizamos todos los cálculos complejos automáticamente. Analizamos la divisa base de la cuenta, el activo negociado y la distancia de stop loss para calcular el tamaño del lote correspondiente a su porcentaje de riesgo.
- Fácil de usar: interfaz intuitiva tanto para principiantes como para profesionales.
- Rendimiento certificado: respaldado por pruebas retrospectivas y resultados en vivo durante muchos años.
La filosofía de Remstone
Los investigadores han descrito el seguimiento de tendencias como la mayor anomalía estadística en finanzas de los últimos dos siglos.
En lugar de intentar demostrar si seguir tendencias seguirá siendo rentable o no, evaluamos esto como un hecho y tomamos cada decisión en base a ese supuesto.
Tanto los principiantes como los profesionales temen perder. Los profesionales ganan aprovechando los prejuicios de los principiantes.
|Principiantes
|Profesionales
|Tasa de victorias > 60 %, sin mes negativo pero con una mala relación riesgo/recompensa
|Tasa de victorias < 60 %, meses negativos pero buena relación riesgo/recompensa
|Dejar correr las pérdidas (sin stop loss) y limitar las ganancias (take profit)
|Dejar que las ganancias corran (sin tomar ganancias) y limitar las pérdidas (stoploss)
|Muchas pequeñas ganancias y pocas grandes pérdidas (promedio de victorias < promedio de derrotas)
|Muchas pequeñas pérdidas y pocas ganancias grandes (ganancia promedio > pérdida promedio)
|Opere contra la tendencia (comprar mínimos y vender máximos)
|Sigue la tendencia (Compra en máximos y vende en mínimos)
|Refuerzo negativo (añadir riesgo al perder , arriesgando toda la cuenta)
|Refuerzo positivo (añadir riesgo a la vez que se gana, arriesgando solo las ganancias)
|Altos riesgos que conducen a recuperaciones lentas de las pérdidas
|Bajos riesgos que conducen a recuperaciones rápidas de las pérdidas
|Curva de capital (con posiciones en curso) a menudo por debajo del equilibrio
|Curva de capital (con posiciones en ejecución) a menudo por encima del equilibrio
|Decisiones manuales no reproducibles , basadas en sentimientos
|Decisiones automatizadas más reproducibles , sin emoción
|Muchas transacciones por día sin una señal válida
|Las semanas sin operaciones son normales hasta que llega una señal importante
|Tomar decisiones considerando el pasado
|Tomar decisiones considerando el futuro
Esta tabla puede parecer contradictoria, pero contiene información muy importante para comprender cómo funcionan los traders rentables. La psicología humana y sus sesgos cognitivos son lo único que no cambia si consideramos las ganancias durante décadas.
La cartera de Remstone
Hoy compartimos Remstone para permitir que cualquier comerciante invierta en una cartera diversificada, atemporal y rentable utilizada por instituciones.
Remstone es un asesor experto multidivisa con una cartera completa:
- Metales: ORO, PLATA
- Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD
La ventaja de RemstoneLa estrategia es robusta porque es genérica. Dado que funciona con todos los activos principales, es difícil imaginar que expire por completo algún día. Somos seguidores de tendencias puros: nunca entramos ni salimos contra la tendencia para aprovechar al máximo las grandes fluctuaciones de precios.
No operamos con frecuencia porque las grandes fluctuaciones de precios son poco frecuentes, pero operamos con precisión y con un stop loss muy ajustado. Este es el método profesional.
El EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Incluso tenemos un fondo de cobertura como cliente.
Recibirá todas las mejoras futuras de este Asesor Experto.
Debido al largo tiempo de tenencia, nuestro experto puede trabajar con cualquier corredor.
Recomendaciones:
- Par de divisas: EURUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $500
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Buen bróker ECN: revisa mi perfil mql5
- VPS de baja latencia: consulta mi perfil mql5
- Para desactivar un par comercial, simplemente deje el nombre vacío en los parámetros de entrada.
我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。