SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1

El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones.

En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones.

Precio reducido por ahora.

Este EA está diseñado para un crecimiento controlado a largo plazo; comprenderlo y alinearlo con tu tolerancia al riesgo es clave para su éxito.

Utiliza un motor basado en redes neuronales que analiza continuamente los datos del mercado en tiempo real para adaptar las estrategias de trading según las condiciones actuales del mercado. Este enfoque ayuda a optimizar las entradas en las operaciones, mejorar el control del riesgo y gestionar la exposición de manera inteligente.

A diferencia de los sistemas que dependen de estrategias martingala, SmartChoise EA utiliza un tamaño de lote adaptativo y reglas de gestión de riesgos bien definidas, lo que lo hace adecuado para traders con diferentes niveles de experiencia y apetitos de riesgo.

Características Principales

Toma de decisiones impulsada por redes neuronales

Sin martingala

Tamaño de lote dinámico basado en las condiciones del mercado, el capital, la fuerza de la tendencia ...

Modos de trading múltiples y niveles de riesgo ajustables

Estrategias opcionales de soporte/resistencia y patrones de velas

Sistema de recuperación avanzado para gestionar los drawdowns

Opciones integradas de trailing stop y filtro de noticias

Estrategias Opcionales (Desactivadas por defecto)

Puedes habilitar manualmente dos estrategias adicionales para aumentar la frecuencia de las operaciones y diversificar la lógica de entrada:

Estrategia de Soporte y Resistencia

Detecta niveles clave de precio utilizando los máximos, mínimos y zonas de reacción recientes para identificar entradas de operaciones de alta probabilidad. Estrategia de Patrones de Velas

Utiliza formaciones clásicas de velas de reversión y continuación para confirmar la dirección de la tendencia y detectar entradas rentables.

Notas Importantes

Las cuentas más pequeñas pueden no ser ideales para la estrategia de recuperación, ya que tienen menos margen para absorber drawdowns.

Limitación de Backtesting:

Este EA fue entrenado utilizando datos históricos del mercado, lo que significa que los resultados de backtest pueden no reflejar el rendimiento futuro real. Aunque el backtesting puede demostrar la lógica y el comportamiento, no puede garantizar resultados en vivo debido a la naturaleza adaptativa de la red neuronal. Por esta razón, siempre confía más en las pruebas en tiempo real.

Las cuentas pequeñas pueden no ser adecuadas para el trading basado en recuperación debido a su capacidad limitada para soportar drawdowns.

Se recomienda usar un porcentaje de Hard Stop y Stop Loss para balances más pequeños.

La Estrategia de Recuperación tiene como objetivo recuperar los drawdowns con el tiempo. Este EA está diseñado para un crecimiento estable y a largo plazo.

Desactivar el sistema de recuperación o utilizar un tamaño de lote fijo cambia significativamente cómo opera el EA y aumenta el riesgo.

El tamaño de lote fijo desactiva el cálculo dinámico del lote basado en la fuerza de la tendencia, aumentando significativamente el riesgo y haciéndolo inapropiado para el trading de recuperación, a menos que manejes cuidadosamente el riesgo.

Un pequeño Hard Stop desactiva la estrategia de recuperación, convirtiendo el EA en un simple bot TP/SL en lugar de un sistema completo de recuperación.

Uso Recomendado

Cuentas Pequeñas

Usa niveles de riesgo bajo o medio

Enfócate en un rendimiento estable y controlado

Cuentas Más Grandes / Usuarios Experimentados

Pueden explorar configuraciones de riesgo alto o extremo

Adecuado para aquellos que buscan mayores rendimientos con más exposición al mercado

Configuración Básica

Nivel de Riesgo: Bajo, Medio, Alto, Extremo

Estilo de Trading: Conservador (menos operaciones, menor riesgo) o Agresivo (más operaciones, mayor riesgo)

Hard Stop %: Limita el drawdown diario máximo (ejemplo: 20 = 20%)

Spread Máximo: Controla la entrada durante períodos volátiles, ajustándose automáticamente a las condiciones actuales del mercado y el bróker

Trailing Stop Virtual (Oculto) - Los niveles de SL se gestionan solo internamente por el EA. Esto brinda mejor protección y evita interferencias no deseadas.

Filtro de Noticias

Pausa el trading alrededor de las noticias programadas según el nivel de impacto (Bajo, Medio, Alto)

Personaliza el tiempo de espera para suspender entradas antes/después de eventos de noticias

Nota: Debes habilitar WebRequest para filtrar noticias

Comentarios de las Operaciones Cada operación incluye un comentario para identificar la estrategia utilizada:

NN = Red Neuronal

SR = Soporte/Resistencia

CD = Patrón de Velas

R = Recuperación

Ejemplo: SmartChoise_4A_CD significa que se abrió una operación con riesgo extremo(4) agresivo(A) usando la estrategia de patrones de velas.



Antes de Operar en Vivo

Siempre prueba el EA en una cuenta demo primero. Esto te ayuda a comprender cómo se comporta con los ajustes que has elegido y asegura que tu riesgo esté alineado con tus expectativas.

Para diversificar el riesgo, puedes ejecutar múltiples gráficos con diferentes Números Mágicos.

Configuración recomendada para cuentas pequeñas:

Se recomienda encarecidamente usar una cuenta cent para darle al EA suficiente espacio para gestionar las operaciones de manera efectiva. Si el tamaño del lote es demasiado alto, el sistema de recuperación del EA puede no funcionar como se espera y el drawdown podría aumentar significativamente. Siempre ajuste el tamaño del lote o el nivel de riesgo al saldo de su cuenta para un rendimiento óptimo y una recuperación segura.