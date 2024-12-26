SmartChoise

4.21

SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1

El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones.

En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones.

Precio reducido por ahora.

Este EA está diseñado para un crecimiento controlado a largo plazo; comprenderlo y alinearlo con tu tolerancia al riesgo es clave para su éxito.

Utiliza un motor basado en redes neuronales que analiza continuamente los datos del mercado en tiempo real para adaptar las estrategias de trading según las condiciones actuales del mercado. Este enfoque ayuda a optimizar las entradas en las operaciones, mejorar el control del riesgo y gestionar la exposición de manera inteligente.

A diferencia de los sistemas que dependen de estrategias martingala, SmartChoise EA utiliza un tamaño de lote adaptativo y reglas de gestión de riesgos bien definidas, lo que lo hace adecuado para traders con diferentes niveles de experiencia y apetitos de riesgo.

Características Principales

  • Toma de decisiones impulsada por redes neuronales

  • Sin martingala

  • Tamaño de lote dinámico basado en las condiciones del mercado, el capital, la fuerza de la tendencia ...

  • Modos de trading múltiples y niveles de riesgo ajustables

  • Estrategias opcionales de soporte/resistencia y patrones de velas

  • Sistema de recuperación avanzado para gestionar los drawdowns

  • Opciones integradas de trailing stop y filtro de noticias

Estrategias Opcionales (Desactivadas por defecto)
Puedes habilitar manualmente dos estrategias adicionales para aumentar la frecuencia de las operaciones y diversificar la lógica de entrada:

  1. Estrategia de Soporte y Resistencia
    Detecta niveles clave de precio utilizando los máximos, mínimos y zonas de reacción recientes para identificar entradas de operaciones de alta probabilidad.

  2. Estrategia de Patrones de Velas
    Utiliza formaciones clásicas de velas de reversión y continuación para confirmar la dirección de la tendencia y detectar entradas rentables.

Notas Importantes

  • Las cuentas más pequeñas pueden no ser ideales para la estrategia de recuperación, ya que tienen menos margen para absorber drawdowns.

  • Limitación de Backtesting:
    Este EA fue entrenado utilizando datos históricos del mercado, lo que significa que los resultados de backtest pueden no reflejar el rendimiento futuro real. Aunque el backtesting puede demostrar la lógica y el comportamiento, no puede garantizar resultados en vivo debido a la naturaleza adaptativa de la red neuronal. Por esta razón, siempre confía más en las pruebas en tiempo real.

  • Las cuentas pequeñas pueden no ser adecuadas para el trading basado en recuperación debido a su capacidad limitada para soportar drawdowns.

  • Se recomienda usar un porcentaje de Hard Stop y Stop Loss para balances más pequeños.

  • La Estrategia de Recuperación tiene como objetivo recuperar los drawdowns con el tiempo. Este EA está diseñado para un crecimiento estable y a largo plazo.

  • Desactivar el sistema de recuperación o utilizar un tamaño de lote fijo cambia significativamente cómo opera el EA y aumenta el riesgo.

  • El tamaño de lote fijo desactiva el cálculo dinámico del lote basado en la fuerza de la tendencia, aumentando significativamente el riesgo y haciéndolo inapropiado para el trading de recuperación, a menos que manejes cuidadosamente el riesgo.

  • Un pequeño Hard Stop desactiva la estrategia de recuperación, convirtiendo el EA en un simple bot TP/SL en lugar de un sistema completo de recuperación.

Uso Recomendado

Cuentas Pequeñas

  • Usa niveles de riesgo bajo o medio

  • Enfócate en un rendimiento estable y controlado

Cuentas Más Grandes / Usuarios Experimentados

  • Pueden explorar configuraciones de riesgo alto o extremo

  • Adecuado para aquellos que buscan mayores rendimientos con más exposición al mercado

Configuración Básica

  • Nivel de Riesgo: Bajo, Medio, Alto, Extremo

  • Estilo de Trading: Conservador (menos operaciones, menor riesgo) o Agresivo (más operaciones, mayor riesgo)

  • Hard Stop %: Limita el drawdown diario máximo (ejemplo: 20 = 20%)

  • Spread Máximo: Controla la entrada durante períodos volátiles, ajustándose automáticamente a las condiciones actuales del mercado y el bróker

  • Trailing Stop Virtual (Oculto) - Los niveles de SL se gestionan solo internamente por el EA. Esto brinda mejor protección y evita interferencias no deseadas.

Filtro de Noticias

  • Pausa el trading alrededor de las noticias programadas según el nivel de impacto (Bajo, Medio, Alto)

  • Personaliza el tiempo de espera para suspender entradas antes/después de eventos de noticias

  • Nota: Debes habilitar WebRequest para filtrar noticias

Comentarios de las Operaciones Cada operación incluye un comentario para identificar la estrategia utilizada:

  • NN = Red Neuronal

  • SR = Soporte/Resistencia

  • CD = Patrón de Velas

  • R = Recuperación

Ejemplo: SmartChoise_4A_CD significa que se abrió una operación con riesgo extremo(4) agresivo(A) usando la estrategia de patrones de velas.

Antes de Operar en Vivo

Siempre prueba el EA en una cuenta demo primero. Esto te ayuda a comprender cómo se comporta con los ajustes que has elegido y asegura que tu riesgo esté alineado con tus expectativas.

Para diversificar el riesgo, puedes ejecutar múltiples gráficos con diferentes Números Mágicos.

Configuración recomendada para cuentas pequeñas:

Se recomienda encarecidamente usar una cuenta cent para darle al EA suficiente espacio para gestionar las operaciones de manera efectiva. Si el tamaño del lote es demasiado alto, el sistema de recuperación del EA puede no funcionar como se espera y el drawdown podría aumentar significativamente. Siempre ajuste el tamaño del lote o el nivel de riesgo al saldo de su cuenta para un rendimiento óptimo y una recuperación segura.

Otros productos de este autor
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Asesores Expertos
SmartChoise Battery EA El manual de usuario está disponible a través del enlace en mi página de perfil. Una continuación refinada y estable del clásico SmartChoise Expert Advisor (v8.2). Esta edición conserva la lógica neuronal original y el sistema de filtros clásicos que muchos traders valoraron por su comportamiento estable y predecible. Está diseñada para quienes prefieren el flujo de operación original, priorizando la claridad y la sencillez en lugar de una evolución constante. Battery EA
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Asesores Expertos
SmartBid – Sistema de Trading para XAU/USD Basado en Red Neuronal para el Marco de Tiempo M10 Un sistema de trading avanzado que utiliza una red neuronal para optimizar las entradas y salidas de operaciones según las condiciones del mercado. Está diseñado para ofrecer una gestión inteligente de operaciones, dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo y una estrategia de recuperación integrada para gestionar el drawdown general. Con niveles de riesgo personalizables, filtros de spread, con
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Asesores Expertos
SmartChoise MT4 EA – Sistema de Trading Basado en Redes Neuronales para XAU/USD (Oro) en Temporalidad M15 Manual de Usuario: Disponible a través del enlace en mi página de perfil. Por ahora, coincide con la versión para MT5: algunas opciones fueron eliminadas en la versión para MT4, pero todos los ajustes actuales están explicados allí. Se publicará un manual dedicado para MT4 en el futuro. SmartChoise MT4 está diseñado para un crecimiento controlado y a largo plazo, impulsado por un motor de re
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilidades
SmartLimits - Gestor Visual de Órdenes Pendientes SmartLimits es una herramienta profesional de trading que te permite gestionar órdenes pendientes directamente en el gráfico con control visual completo. Te permite crear, ajustar y confirmar órdenes Buy o Sell Limit y Stop a través de un panel intuitivo en el gráfico, sin necesidad de abrir las ventanas de órdenes de MetaTrader. Esta herramienta está diseñada para traders que prefieren una forma rápida y organizada de manejar las órdenes visualm
FREE
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
797
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

algorithmus
77
algorithmus 2025.11.08 05:33 
 

Dont waste your money and time purchasint it.

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.11.08 07:41
Thank you for taking the time to leave a review. However, giving feedback after only 10 days after you started using it does not reflect how the EA performs over the long run. In such a short period, it is better to only test and monitor the product to understand how it works. Please contact me and let me know what settings you used on your account so I can guide you properly. You also asked for a refund, but unfortunately MQL5 does not allow me to issue refunds. This is a platform rule, not a personal decision. I also noticed you did not reach out to ask for help with configurations or setup. To better understand your experience, please provide more details. Constructive reviews help improve the EA and assist other users. Very short comments without information do not add value. To anyone new: please run the EA on a demo account with the same broker for a few days to understand how it behaves. Start with a lower risk level and adjust gradually as you become more comfortable. Stay tuned for updates, I’m always working on improvements and new features.
ambighen
473
ambighen 2025.10.28 05:00 
 

It works well in an uptrending market but it’s very poor in a downtrending market. Needs to be made more adaptable and trade with the trend. Also, it is not clear if the EA actually matches the backtest. It never takes Sell orders, even though it shows several Sell orders in the backtest. Potentially this is not a legitimate EA. I encourage the Author to respond and explain why he is constantly updating the EA and then suddenly the unprofitable trades in the backtest become profitable, and why the backtest is showing Sell orders when the EA literally never executes Sell orders. As of now, I would not recommend this EA.

EDIT 1: Due to the Author’s comprehensive response, I am increasing my rating from 1 star to 3 stars. I will increase it further to 5 stars if the performance of the EA does eventually align with what is indicated from the backtests

EDIT 2: Still waiting on the Author to update the EA and improve its ability to trade. right now it takes zero Sell orders, and it keeps taking Buy orders during clear downtrends, while not taking Buy orders during price rebounds. Needs improvement ASAP. On the other hand, the Author has been responsive and says he is working on updates, so hopefully he can deliver on that.

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.28 21:32
Thank you for the detailed feedback. This helps me improve SmartChoise and also clarify how the strategy works.
Below are the key points you mentioned and my responses:
1. Uptrends vs downtrends
SmartChoise is trained specifically for XAU/USD. Gold has spent most of the past decade in a bullish macro trend, so naturally the neural network has historically detected bullish continuation patterns more frequently.
I am continuously working on improving bearish trend adaptation by expanding the training dataset and adding better volatility-regime detection. Each update has strengthened trend recognition in both strong downward moves and sudden reversals.
2. Backtest shows Sells, live did not
The neural network does execute Sell signals, but only when market structure meets its confidence conditions.
In live trading, spreads, slippage, time filters, or entry-safety rules can filter out Sell trades that would show up in a perfect-fill backtest environment.
3.Frequent updates and shifting backtests
SmartChoise does not repaint any trade decisions.
Updates come from re-training the neural network on more recent market behavior and refining feature sensitivity. When the model improves, poor historical entries are naturally removed and better ones are introduced.
This means:
• Stronger live performance
• Reduced drawdown exposure
• More stability during high volatility
• Better understanding of current market patterns
4.Legitimacy and risk controls
Yes — SmartChoise uses no martingale and no grid.
Risk can always be capped by rules:
• Hard Stop
• Max positions
• Dynamic lot sizing controls
• Multiple optional trade-safety filters
It has been running successfully for around eight months with strong results.
Over roughly the last eight months, results have been strong under documented risk settings. The only notable drawdown clustered during a one-week period of aggressive gold selling that was driven primarily by news and external shocks. Under such conditions, strict risk filters may suppress short entries even when the backtest shows them, which can look like a discrepancy if the live environment is more stressed.
Most larger drawdowns came from accounts that:
• used too high risk levels
• ran multiple charts increasing exposure
• had no Hard Stop
• had no trade-management filters enabled
Most issues I have reviewed involved elevated risk settings, running multiple charts that increased exposure, missing hard stops, or disabled safety filters. With conservative risk and the provided trade-management settings, accounts have remained within expected risk and recovered normally.
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.10.22 08:25 
 

Yeah is good EA

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:14
A review after just two days of usage is too early to draw meaningful conclusions, as SmartChoise is a recovery-based EA that needs time to demonstrate its performance. Based on the accounts I’ve shared in the manual, the EA has consistently performed well without losses. Your review also does not explain why you consider the EA “bad,” which makes it difficult to address any specific concerns. I noticed you didn’t contact me for guidance before posting this. All shared accounts are performing properly, and it appears your review may be more focused on harming the EA’s reputation than offering constructive feedback. Proper evaluation requires time, correct risk settings, and observation. I recommend sharing your setup and testing on a demo account to fairly assess the EA’s behavior.
Kin Hing Szeto
140
Kin Hing Szeto 2025.10.21 12:52 
 

I finally lost all my money today. Luckily, it was my smallest account at the Prop Firm! SmartChoice wasn't very smart today. Luckily, other EAs recovered the losses on the Prop Firm account.

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:12
To better understand what happened, it would be helpful if you could share your EA settings, including whether you used increased risk levels, custom lot sizes, or multiple charts. SmartChoise is recovery-based and designed to adapt to live market conditions, so proper setup and risk management are essential. I also noticed you never contacted me for guidance before posting this, and that other EAs were mentioned in your comments. All accounts I’ve shared in the manual are performing fine, and it seems your review is more focused on hurting the EA’s reputation rather than providing constructive feedback. Proper evaluation requires time and correct risk settings. I encourage sharing your setup and observing performance on a demo first if you want to assess the EA fairly.
Gustavo Morandi
24
Gustavo Morandi 2025.10.21 11:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.21 12:00
You have multiple options for this:
Auto lot size multiplier (1 = Default, 0.5 = Half, 2 = Double)
Fixed Lot size (0 = Auto)
Fixed Lot size based on % of balance (0 = Disabled)
Fixed Lot size based on % of equity (0 = Disabled)
This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue in a private chat to sort everything out properly.
lehoangnam.arc
50
lehoangnam.arc 2025.10.20 01:41 
 

I turned on real trading today on m1 framework but EA is not working. Help me

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.20 07:05
I’ve sent you a private message. This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue there to sort everything out properly.
dmorin
646
dmorin 2025.10.16 11:28 
 

User support is very fluent - although I have no experienced any issue with the setup, the developper was responsive to my messages. The EA has showed an outstanding performance with close to no DD. I use it with low risk and conservative mode, without recovery for 3 months. This EA is standing out for its performance and relaibility. I have posted the results on my real account in the comment section - since it is no possible to post pictures on reviews. Good job Gabriel !!

Rodrigo Manrique Rosa
205
Rodrigo Manrique Rosa 2025.10.14 15:51 
 

So far...So good, in demo and live accounts. Let's see how it goes in the future

Vladislavs Dorodnovs
267
Vladislavs Dorodnovs 2025.10.08 07:35 
 

Пока оставлю краткий отзыв просто по фактам. Надеюсь переводчик вам все верно переведет на ваш язык. Советник открывает в 90% очень точные сделки на м1 графике в 10% будет маленькая просадка но все ровно будет профит В случае разворота рынка вторая сделка открывается очень умно и ровно в момент обратного разворота рынка (у меня было таких два случая и все два раза советник не открывал множество сделок а справился всего с одной) У меня подключен этот советник к большому счету и маленькому. Для счета в 300 долларов я день использовал агрессивную торговлю и был удивлен с 30% профита с 10% просадкой. Сейчас торгую на двух счетах с консервативной торговлей и все ровно доволен. У меня подключены все 5 стратегий на один счет с 5 графиками на м1 и один дополнительно на H1. Более подробный отзыв со всеми результатами дам позже когда пройдет несколько месяцев и на разных трендах.

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.08 07:40
Translation:
“I’ll leave a short, factual review for now. I hope the translator gets everything right in your language.
The EA opens very accurate trades about 90% of the time on the M1 chart. In the remaining 10%, there might be a small drawdown, but it still ends up in profit.
In case of a market reversal, the second trade opens very intelligently and exactly at the turning point (I had two such cases, and both times the EA didn’t open multiple trades — it managed everything with just one).
I’ve connected this EA to both a large and a small account. On a $300 account, I used the aggressive mode for one day and was surprised — 30% profit with a 10% drawdown.
Now I’m trading on two accounts with the conservative mode, and I’m still satisfied.
I’ve enabled all 5 strategies on one account with 5 M1 charts and one additional on H1.
I’ll share a more detailed review later after several months and different market trends.” Thank you so much for the detailed feedback and for sharing your results!
I’m really glad to hear the EA is performing well for you.
I truly appreciate your trust and look forward to your long-term review after a few months of trading on different trends. Stay tuned for updates, I’m always working to make it even better!
Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.10.07 09:44 
 

Hello This is a great EA. I gave it 4 stars because I'm being transparent. There are some features that aren't easy to set up, but this EA works wonderfully when it's simple. I don't think it needs to have so many features because most of them we don't use at all. I think it could be even simpler to use. I recommend it because it does the job. Moreover, the designer is discreet in his presentation. No exorbitant results like some EAs, but a simple presentation that more than does its job. Thank you.

I’m changing my review, because due to people who can’t handle long-term losses and keep complaining, the updates have completely ruined this EA.

It went from 50% profit with around 10%;; drawdown to only 10% profit with around 50% drawdown.

In the long run, this EA has been destroyed by those frustrated by short-term losses — even though it was originally a profitable and well-balanced system.

Chato_trader
24
Chato_trader 2025.10.06 02:09 
 

he comprado el producto. como actualizo la ultima version. Gracias

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.10.06 13:43
You can update it directly from your MQL5 terminal — just go to Market → Purchased, find SmartChoise, and click Update. Before updating, I recommend making a backup of the older version, just in case you want to keep using it later. You can simply save the old file in a separate folder before installing the new one.
Steelis
74
Steelis 2025.10.03 08:33 
 

I’ve been using the EA for about a week now, and I’ve only had successful trades. If the developer keeps updating the EA, this could become one of the best EAs out there

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.09.27 21:48 
 

This EA was recomended to me ..so I decided to try it. Backtest is incredible on every tick based on real ticks ..and its not broker dependant . You get the same amazing results even on roboforex .. I use IC Markets and Fusion Markets because they are raw accounts but it handles well black bull and roboforex on backtest..so you can trade it on whatever account . I did on a 100£ in two days 17% . In reality its pushing it with 100£ because it did trade with 0.01 the minimal amount and it took two trades at the same time .. however it did managed to close on profit. So far it looks like a very solid ea.

Oyunbayar Khurelbaatar
208
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
643
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
72
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

zipeng yang
70
zipeng yang 2025.08.31 07:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Gabriel Costin Floricel
4693
Respuesta del desarrollador Gabriel Costin Floricel 2025.09.28 07:04
Hello, thank you for your purchase 🙏. You can simply choose your risk level and the EA will adjust automatically — it’s designed to be straightforward. However, if you’d like to see some example setups, I’ve shared set files in my Telegram channel that you can load directly for a quick start. As always, I recommend trying it first on a demo account with your broker, so you can see how it behaves and get comfortable with the setup before going live. If anything is unclear, feel free to ask and I’ll guide you through. 👍
1234
Respuesta al comentario