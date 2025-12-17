Power Candles MT5
- Indicadores
- Daniel Stein
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado
Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia.
Una sola lógica para todos los mercados
Power Candles funciona automáticamente en todos los símbolos de trading. El indicador detecta si el símbolo actual es un par Forex o un mercado no Forex y aplica internamente el modelo de fuerza adecuado.
- Forex y Oro utilizan valores Delta de FX Power (rango absoluto hasta 100)
- Índices, Criptomonedas y CFDs utilizan valores de Fuerza de IX Power (rango absoluto hasta 50)
Los cálculos de fuerza necesarios están integrados directamente en Power Candles. No se requieren indicadores adicionales para el coloreado de velas ni para la lógica de señales.
Estados de fuerza en lugar de ruido de precio
Cada vela se clasifica en uno de nueve estados de fuerza claramente definidos:
- Neutral
- Bajista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo
- Alcista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo
Este enfoque basado en estados filtra las fluctuaciones aleatorias del precio y se centra en la participación real del mercado. Permite reconocer cuándo se está formando una nueva fase direccional, en lugar de reaccionar a velas aisladas.
Señales de entrada integradas
Power Candles puede marcar opcionalmente transiciones importantes de fuerza mediante flechas y alertas:
- Salida de condiciones neutrales
- Aceleración de fuerza en la misma dirección
- Cambios de dirección confirmados
- Retorno a condiciones neutrales
Todas las señales se basan en cambios de fuerza confirmados y no repintan.
Cómo operar con Power Candles
Power Candles está diseñado para usarse como una herramienta de confirmación de tendencia basada en fuerza, no como una señal de una sola vela.
- Esperar a que el mercado salga de la zona neutral
- Buscar varias velas consecutivas del mismo color alcista o bajista
- Operar en la dirección de la fase de fuerza establecida
- Usar flechas y alertas como confirmación, no como señales independientes
Las configuraciones de mayor calidad aparecen cuando la fuerza se mantiene durante varias velas, indicando que una nueva fase de tendencia ya está en marcha.
Panel de información integrado
El panel integrado ofrece una visión clara del estado actual del mercado:
- Símbolo y periodo de cálculo
- Estado de fuerza actual
- Valor actual frente al valor anterior de Delta o Fuerza
- Cambio de fuerza
- Duración del estado actual
Todos los valores están totalmente alineados con los cálculos de FX Power e IX Power y pueden verificarse directamente.
Integración con FX Power e IX Power
Power Candles utiliza internamente la misma lógica probada que FX Power e IX Power. Aunque estos indicadores no son necesarios para ejecutar Power Candles, son el complemento ideal para los traders que desean una visión completa del mercado.
- FX Power MT5 – Matriz de fuerza de divisas y visión de tendencia para Forex y Oro
- IX Power MT5 – Análisis de fuerza para índices, criptomonedas y mercados no Forex
El uso de FX Power junto con Power Candles permite primero escanear el mercado y luego ejecutar operaciones directamente en el gráfico con Power Candles.
Smart Stop – El compañero perfecto para la ejecución
Power Candles se centra en cuándo operar. Para una ejecución precisa y una correcta gestión del riesgo, se combina perfectamente con el Smart Stop Indicator.
Smart Stop identifica automáticamente niveles de stop-loss estadísticamente válidos basados en el comportamiento real del mercado, convirtiéndose en la capa de ejecución ideal una vez confirmada una entrada basada en fuerza.
Características clave
- Funciona en Forex, Oro, Índices, Criptomonedas y CFDs
- Detección automática del tipo de símbolo
- Lógica FX Power e IX Power integrada
- Estados de fuerza sin repintado
- Coloreado de velas basado en fuerza
- Flechas y alertas opcionales
- Panel de información movible
- Valores Delta y de fuerza disponibles en la Data Window
- Compatible con MetaTrader 5
Resumen de parámetros de entrada
Power Candles es completamente funcional desde el primer momento. Todos los parámetros son herramientas opcionales de ajuste fino para usuarios avanzados.
Configuración de cálculo
- Define el periodo de cálculo de la fuerza (por defecto: 8 horas)
- Controla cuántas velas históricas se procesan
Umbrales Delta de FX Power
- Utilizados automáticamente para Forex y Oro
- Valores absolutos, rango hasta 100
- Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte
Umbrales de Fuerza de IX Power
- Utilizados automáticamente para índices, criptomonedas y símbolos no Forex
- Valores absolutos, rango hasta 50
- Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte
Configuración de flechas y alertas
- Flechas opcionales en transiciones de fuerza
- Alertas para activación, aceleración y cambios de dirección
Power Candles está diseñado para traders que buscan entradas limpias basadas en fuerza real del mercado, sin depender de señales de precio retardadas.
First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!