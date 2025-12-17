Power Candles MT5

Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado

Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia.

Una sola lógica para todos los mercados

Power Candles funciona automáticamente en todos los símbolos de trading. El indicador detecta si el símbolo actual es un par Forex o un mercado no Forex y aplica internamente el modelo de fuerza adecuado.

Forex y Oro utilizan valores Delta de FX Power (rango absoluto hasta 100)

utilizan valores Delta de FX Power (rango absoluto hasta 100) Índices, Criptomonedas y CFDs utilizan valores de Fuerza de IX Power (rango absoluto hasta 50)

Los cálculos de fuerza necesarios están integrados directamente en Power Candles. No se requieren indicadores adicionales para el coloreado de velas ni para la lógica de señales.

Estados de fuerza en lugar de ruido de precio

Cada vela se clasifica en uno de nueve estados de fuerza claramente definidos:

Neutral

Bajista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo

Alcista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo

Este enfoque basado en estados filtra las fluctuaciones aleatorias del precio y se centra en la participación real del mercado. Permite reconocer cuándo se está formando una nueva fase direccional, en lugar de reaccionar a velas aisladas.

Señales de entrada integradas

Power Candles puede marcar opcionalmente transiciones importantes de fuerza mediante flechas y alertas:

Salida de condiciones neutrales

Aceleración de fuerza en la misma dirección

Cambios de dirección confirmados

Retorno a condiciones neutrales

Todas las señales se basan en cambios de fuerza confirmados y no repintan.

Cómo operar con Power Candles

Power Candles está diseñado para usarse como una herramienta de confirmación de tendencia basada en fuerza, no como una señal de una sola vela.

Esperar a que el mercado salga de la zona neutral

Buscar varias velas consecutivas del mismo color alcista o bajista

Operar en la dirección de la fase de fuerza establecida

Usar flechas y alertas como confirmación, no como señales independientes

Las configuraciones de mayor calidad aparecen cuando la fuerza se mantiene durante varias velas, indicando que una nueva fase de tendencia ya está en marcha.

Panel de información integrado

El panel integrado ofrece una visión clara del estado actual del mercado:

Símbolo y periodo de cálculo

Estado de fuerza actual

Valor actual frente al valor anterior de Delta o Fuerza

Cambio de fuerza

Duración del estado actual

Todos los valores están totalmente alineados con los cálculos de FX Power e IX Power y pueden verificarse directamente.

Integración con FX Power e IX Power

Power Candles utiliza internamente la misma lógica probada que FX Power e IX Power. Aunque estos indicadores no son necesarios para ejecutar Power Candles, son el complemento ideal para los traders que desean una visión completa del mercado.

FX Power MT5 – Matriz de fuerza de divisas y visión de tendencia para Forex y Oro





– Matriz de fuerza de divisas y visión de tendencia para Forex y Oro IX Power MT5 – Análisis de fuerza para índices, criptomonedas y mercados no Forex

El uso de FX Power junto con Power Candles permite primero escanear el mercado y luego ejecutar operaciones directamente en el gráfico con Power Candles.





Smart Stop – El compañero perfecto para la ejecución

Power Candles se centra en cuándo operar. Para una ejecución precisa y una correcta gestión del riesgo, se combina perfectamente con el Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifica automáticamente niveles de stop-loss estadísticamente válidos basados en el comportamiento real del mercado, convirtiéndose en la capa de ejecución ideal una vez confirmada una entrada basada en fuerza.

Características clave

Funciona en Forex, Oro, Índices, Criptomonedas y CFDs

Detección automática del tipo de símbolo

Lógica FX Power e IX Power integrada

Estados de fuerza sin repintado

Coloreado de velas basado en fuerza

Flechas y alertas opcionales

Panel de información movible

Valores Delta y de fuerza disponibles en la Data Window

Compatible con MetaTrader 5

Resumen de parámetros de entrada

Power Candles es completamente funcional desde el primer momento. Todos los parámetros son herramientas opcionales de ajuste fino para usuarios avanzados.

Configuración de cálculo

Define el periodo de cálculo de la fuerza (por defecto: 8 horas)

Controla cuántas velas históricas se procesan

Umbrales Delta de FX Power

Utilizados automáticamente para Forex y Oro

Valores absolutos, rango hasta 100

Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte

Umbrales de Fuerza de IX Power

Utilizados automáticamente para índices, criptomonedas y símbolos no Forex

Valores absolutos, rango hasta 50

Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte

Configuración de flechas y alertas

Flechas opcionales en transiciones de fuerza

Alertas para activación, aceleración y cambios de dirección

Power Candles está diseñado para traders que buscan entradas limpias basadas en fuerza real del mercado, sin depender de señales de precio retardadas.