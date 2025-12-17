Power Candles MT5

5

Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado

Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia.

Una sola lógica para todos los mercados

Power Candles funciona automáticamente en todos los símbolos de trading. El indicador detecta si el símbolo actual es un par Forex o un mercado no Forex y aplica internamente el modelo de fuerza adecuado.

  • Forex y Oro utilizan valores Delta de FX Power (rango absoluto hasta 100)
  • Índices, Criptomonedas y CFDs utilizan valores de Fuerza de IX Power (rango absoluto hasta 50)

Los cálculos de fuerza necesarios están integrados directamente en Power Candles. No se requieren indicadores adicionales para el coloreado de velas ni para la lógica de señales.

Estados de fuerza en lugar de ruido de precio

Cada vela se clasifica en uno de nueve estados de fuerza claramente definidos:

  • Neutral
  • Bajista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo
  • Alcista: Ligero, Medio, Fuerte, Extremo

Este enfoque basado en estados filtra las fluctuaciones aleatorias del precio y se centra en la participación real del mercado. Permite reconocer cuándo se está formando una nueva fase direccional, en lugar de reaccionar a velas aisladas.

Señales de entrada integradas

Power Candles puede marcar opcionalmente transiciones importantes de fuerza mediante flechas y alertas:

  • Salida de condiciones neutrales
  • Aceleración de fuerza en la misma dirección
  • Cambios de dirección confirmados
  • Retorno a condiciones neutrales

Todas las señales se basan en cambios de fuerza confirmados y no repintan.

Cómo operar con Power Candles

Power Candles está diseñado para usarse como una herramienta de confirmación de tendencia basada en fuerza, no como una señal de una sola vela.

  • Esperar a que el mercado salga de la zona neutral
  • Buscar varias velas consecutivas del mismo color alcista o bajista
  • Operar en la dirección de la fase de fuerza establecida
  • Usar flechas y alertas como confirmación, no como señales independientes

Las configuraciones de mayor calidad aparecen cuando la fuerza se mantiene durante varias velas, indicando que una nueva fase de tendencia ya está en marcha.

Panel de información integrado

El panel integrado ofrece una visión clara del estado actual del mercado:

  • Símbolo y periodo de cálculo
  • Estado de fuerza actual
  • Valor actual frente al valor anterior de Delta o Fuerza
  • Cambio de fuerza
  • Duración del estado actual

Todos los valores están totalmente alineados con los cálculos de FX Power e IX Power y pueden verificarse directamente.

Integración con FX Power e IX Power

Power Candles utiliza internamente la misma lógica probada que FX Power e IX Power. Aunque estos indicadores no son necesarios para ejecutar Power Candles, son el complemento ideal para los traders que desean una visión completa del mercado.

  • FX Power MT5 – Matriz de fuerza de divisas y visión de tendencia para Forex y Oro

  • IX Power MT5 – Análisis de fuerza para índices, criptomonedas y mercados no Forex

El uso de FX Power junto con Power Candles permite primero escanear el mercado y luego ejecutar operaciones directamente en el gráfico con Power Candles.


Smart Stop – El compañero perfecto para la ejecución

Power Candles se centra en cuándo operar. Para una ejecución precisa y una correcta gestión del riesgo, se combina perfectamente con el Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifica automáticamente niveles de stop-loss estadísticamente válidos basados en el comportamiento real del mercado, convirtiéndose en la capa de ejecución ideal una vez confirmada una entrada basada en fuerza.

Características clave

  • Funciona en Forex, Oro, Índices, Criptomonedas y CFDs
  • Detección automática del tipo de símbolo
  • Lógica FX Power e IX Power integrada
  • Estados de fuerza sin repintado
  • Coloreado de velas basado en fuerza
  • Flechas y alertas opcionales
  • Panel de información movible
  • Valores Delta y de fuerza disponibles en la Data Window
  • Compatible con MetaTrader 5

Resumen de parámetros de entrada

Power Candles es completamente funcional desde el primer momento. Todos los parámetros son herramientas opcionales de ajuste fino para usuarios avanzados.

Configuración de cálculo

  • Define el periodo de cálculo de la fuerza (por defecto: 8 horas)
  • Controla cuántas velas históricas se procesan

Umbrales Delta de FX Power

  • Utilizados automáticamente para Forex y Oro
  • Valores absolutos, rango hasta 100
  • Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte

Umbrales de Fuerza de IX Power

  • Utilizados automáticamente para índices, criptomonedas y símbolos no Forex
  • Valores absolutos, rango hasta 50
  • Definen zonas Neutral, Ligera, Media y Fuerte

Configuración de flechas y alertas

  • Flechas opcionales en transiciones de fuerza
  • Alertas para activación, aceleración y cambios de dirección

Power Candles está diseñado para traders que buscan entradas limpias basadas en fuerza real del mercado, sin depender de señales de precio retardadas.

franklin_sergio
130
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

franklin_sergio
130
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.12.25 16:47
Thank you very much for the great feedback and your kind words. I’m really glad to hear that Power Candles is delivering strong results for you and fits well into your trading workflow. Feedback like this confirms that the concept works exactly as intended. Wishing you continued success and many good trades ahead.
Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

Daniel Stein
105821
Respuesta del desarrollador Daniel Stein 2025.12.18 08:58
Thank you very much for this fantastic feedback – I really appreciate it. Power Candles was designed exactly for traders like you, to make real market strength visible directly on the chart, without interpretation or guesswork. I’m glad you see it as a natural extension of FX Power and IX Power, and even more so that it fits so well into your daily trading. Thanks again for your support and trust. Best regards, Daniel
