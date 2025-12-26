Contex
- Indikatoren
- Elias Teixeira De Araujo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Zweifarbiger Trendindikator mit Bestätigung
Dieses System folgt dem Trend auf der Grundlage der Farbverschiebung des Indikators, wobei die Kerzenbestätigung Vorrang hat, um falsche Signale herauszufiltern.
-
Kaufsignal (Long): Der Indikator wird grün. Der Einstieg erfolgt erst bei der zweiten grünen Kerze (Trendbestätigung).
-
Verkaufssignal (Short): Der Indikator wird rot. Der Einstieg erfolgt erst bei der zweiten roten Kerze.
-
Filter für flache Märkte: Wenn der Markt schwankt, stagniert oder eine geringe Volatilität aufweist ("tranquilo"), werden keine Trades ausgeführt.